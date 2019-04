Olio di argan: l'oro liquido per pelle e capelli

L’olio d’Argan è un prodotto di benessere e bellezza totalmente naturale e negli ultimi anni è diventato il rimedio naturale numero 1 per mille inestetismi. Integratore alimentare, ottimo per guarire ferite e migliorare le cicatrici, da sollievo alle eruzioni cutanee e nutre pelle e capelli come pochi prodotti riescono a fare.

Dal Marocco al mondo intero

L'olio di Argan è talmente importante da questo punto di vista che già nel 1998 l'Unesco ha dichiarato "riserva della biosfera" la foresta di Argan, che si estende per circa 800 mila ettari nel sud del Marocco.

Dal Marocco, il prezioso olio si è diffuso in tutto il mondo proprio per via dei sui molteplici benefici ed è usato oggi da moltissimi uomini e donne.

Le ragioni del successo dell'olio di Argan

Ma come ha fatto questo olio dal profumo inconfondibile e setoso al tatto a conquistare il mondo intero? Le ragioni sono diverse.

Innanzitutto, è un olio ricco di vitamina A e vitamina B, ma non solo: in esso si trovano anche acidi grassi Omega-6, antiossidanti e l’acido linoleico. Come vedremo, tutte queste proprietà dell'olio di Argan lo rendono utile per tante applicazioni diverse.

Usare l'olio di Argan sulla pelle

Per utilizzare l'olio di Argan, basta scaldarne poche gocce tra le mani.

Applicane una goccia ogni giorno sotto gli occhi: aiuterà a ridurre e assottigliare le rughe e a mantenere la pelle idratata.

Aggiungilo a un infuso di acqua bollente, the verde e limone, e utilizzalo come tonico per la pelle.

Se vuoi esfoliare la pelle, mescola l'olio di Argan con due cucchiaini di zucchero di canna e strofinalo sulle porzioni di pelle interessate con un guanto ruvido: un ottimo scrub viso/corpo, che oltre a rendere la pelle liscia è anche un ottimo sebo-riduttore: contrasta cioè l'acne e previene la formazione di punti neri e inestetismi del viso.

Dopo la rasatura soffri di rossori e irritazioni? Un piccolo massaggio con tre gocce di olio di Argan darà sollievo a uomini e donne, riducendo anche il pericolo di peli incarniti.

Se sei in dolce attesa o vuoi semplicemente migliorare l'elasticità della pelle, utilizzalo quotidianamente sulle zone critiche come pancia, cosce, fianchi: infatti l'olio di Argan previene le smagliature e funziona come una crema idratante.

Unghie fragili? Spennella una goccia di olio di Argan sulle unghie con un cotton fioc, come se volessi darti lo smalto. Vedrai presto risultati sorprendenti.

Se le mani o i piedi si seccano, o le tue labbra si screpolano facilmente, l'olio di Argan renderà di nuovo la tua pelle e le tue labbra morbide e setose.

Usare l'olio di Argan sui capelli

L'olio di Argan non è vantaggioso solo per l'epidermide, ma anche per i capelli: ne previene infatti la caduta e aiuta la crescita. Inoltre, l’olio può contrastare la secchezza e la fragilità dei capelli, prevenendo le doppie punte e limitando di molto la formazione della forfora. A seconda dello spessore, della consistenza, della condizione e della lunghezza dei tuoi capelli, la quantità di gocce da utilizzare varia: comincia sempre con poche gocce, e trova la giusta quantità aggiungendone a poco a poco sulle dita, prima di strofinarti il cuoio capelluto, le lunghezze e le punte.

Olio al 100% in tutta sicurezza

Un altro grande vantaggio dell’olio di Argan è che può essere usato in modo sicuro nella sua formula più pura al 100% e non ha bisogno di essere acquistato come ingrediente di lozioni, creme e balsami. Certo, nella sua formala pura è molto costoso, ma se consideriamo che ne bastano poche gocce al giorno per giovare dei suoi benefici, allora è un sacrificio che possiamo fare.

Acquistare l'olio di Argan a Forlì

Se desideri comprare l'olio di Argan a Forlì puoi rivolgerti a erboristerie, farmacie e parafarmacie: