Dimentica i gonfiori addominali con questi semplici rimedi

A chi non è mai capitato, una volta nella vita, di sentirsi gonfie e "brutte"? Le ragioni di questa spiacevole sensazione sono date dall'eccessiva tensione addominale, espressione di un accumulo gassoso nello stomaco e nell'intestino. Il gonfiore della pancia affligge il 54% delle donne ed è naturalmente di una condizione sgradevole: non solo ci fa sentire a disagio impedendoci di vestirci e muoverci come vorremmo, ma provoca spesso fastidio se non veri e propri dolori.

Solitamente il gonfiore addominale è un sintomo passeggero, dato da un pasto troppo abbondante o consumato troppo in fretta, oppure da un aumento di peso; ma altre volte può essere sintomo di fenomeni fisiologici: la sindrome premestruale o la menopausa. Più raramente, invece, può nascondere patologie più importanti come un'appendicite, un'intolleranza alimentare - ad esempio la celiachia -, una gastroenterite batterica, calcoli alla cistifellea o addirittura un cancro al colon o all'ovaio.

Tuttavia, prima di andare nel panico, è bene considerare le ragioni più semplici e provare a risolvere il problema con i propri mezzi, e soprattutto tramite l'alimentazione. Ecco alcuni consigli per contrastare il gonfiore addominale!

Contrastare la pancia gonfia a tavola

Prima di tutto bisognerà accertarsi di non soffrire di intolleranza al lattosio o al glutine, due delle cause principali di gonfiore addominale e meteorismo. In entrambi i casi, se così fosse, sarà sufficiente eliminare i cibi in questione.

Il problema può poi essere tenuto sotto controllo iniziando a fare le giuste scelte a tavola, in modo da evitare i cibi che creano aria e gonfiore optando invece per quelli che depurano e mantengono regolare la funzione intestinale.

Cibi da evitare

Evitate il più possibile gli alimenti difficili da digerire:

fritture e piatti ricchi di grassi;

dolcificanti artificiali, contenuti nelle bibite e in buona parte dei prodotti industriali;

cavoli, cipolle, melanzane, carote e legumi, noti per provocare meteorismo e flatulenza;

È utile anche limitare il consumo di latte e derivati, anche se non siete propriamente intolleranti al lattosio.

Cibi da preferire

Può essere invece utile l'assunzione di:

prodotti senza lievito;

frutta lontano dai pasti, così che non fermenti assieme ai cibi ingeriti;

verdure cotte;

tutti gli alimenti che contengono fibre, come quelli integrali.

Rimedi naturali contro la pancia gonfia

Tra i rimedi naturali più conosciuti contro la pancia dura e gonfia troviamo il carbone vegetale: è una sostanza 100% naturale che ha la straordinaria capacità di assorbire i gas nella pancia, inglobando l'aria in eccesso ingerita con l'alimentazione.

Anche le piante carminative hanno una funzione simile anche se, a differenza del carbone, non assorbono i gas, ma li eliminano. Tra queste possiamo trovare:

finocchio: svolge un’azione stimolante sulla motilità dello stomaco e dell'intestino e ha proprietà antifermentative;

svolge un’azione stimolante sulla motilità dello stomaco e dell'intestino e ha proprietà antifermentative; menta: diminuisce la fermentazione e ha proprietà digestive e antisettiche;

diminuisce la fermentazione e ha proprietà digestive e antisettiche; mela: interviene nella regolazione della fermentazione intestinale;

interviene nella regolazione della fermentazione intestinale; melissa: ha proprietà rilassanti, digestive, antibatteriche, antinfiammatorie e antispasmodiche;

ha proprietà rilassanti, digestive, antibatteriche, antinfiammatorie e antispasmodiche; mirtillo: vanta proprietà antifermentative;

vanta proprietà antifermentative; zenzero: digestivo e antiossidante.

Assumere fibre, fermenti lattici e probiotici può aiutare a regolarizzare l'attività intestinale. Molto importante è anche l'idratazione: ricordate di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e di evitare tutte le bevande gasate, che andrebbero solo a peggiorare ulteriormente il problema della pancia gonfia.

Qualche consiglio in più

Mangiate lentamente, masticando bene il cibo, e senza parlare, per evitare di inghiottire troppa aria che andrà poi ad accumularsi nello stomaco e nell'intestino;

Evitate di abbuffarvi;

Evitate di coricarvi immediatamente dopo il pasto;

Evitate di masticare chewingum o troppe caramelle, bere con la cannuccia o sorseggiare la superficie di una bevanda calda , poiché così facendo si ingerisce anche aria inconsapevolmente;

Non abusate di lassativi a base di fibre che, gonfiandosi a livello gastro-intestinale, favoriscono la pancia gonfia;

Praticate esercizio fisico costante: lo sport è un rimedio particolarmente efficace sia per l'umore che per alleviare il gonfiore della pancia;

Non fumate durante i pasti.

Dove acquistare il carbone vegetale a Forlì

Ormai il carbone vegetale è sugli scaffali dei supermercati più forniti, ma si può trovare anche nelle erboristerie o farmacie di Forlì: