Come capire se la cicogna è in arrivo? Ecco i sintomi più comuni

Se sei alla ricerca di un figlio, è naturale sentirsi un po' tese e chiedersi, a ogni minima cosa che succede al tuo corpo, se può trattarsi di un segnale della gravidanza tanto desiderata. Molte donne come te si chiedono se sia possibile riconoscere i sintomi della gravidanza sin dai primi giorni dopo il concepimento. Purtroppo non è sempre facile, perché oltre a variare molto da donna a donna per tipologia ed intensità, sono sintomi molto simili a quelli della sindrome premestruale. Tuttavia, esistono diversi segnali molto comuni che si possono notare nelle prime settimane dopo il concepimento.

Se sei in un periodo fertile e hai avuto rapporti di recente, ecco qua qualche indicazione su come capire se i dubbi e i desideri sono realtà!

I sintomi nelle prime settimane di gravidanza

La prima settimana di gravidanza può passare sotto silenzio oppure manifestarsi in qualche modo. Esistono alcuni sintomi che possono presentarsi sin dai primi giorni dopo il concepimento, anche se la maggior parte delle donne inizia ad accorgersi di qualche cambiamento più avanti. Nella prima settimana, infatti, i segnali del concepimento possono essere molto lievi e impercettibili, ma potrebbero diventare più evidenti nei giorni successivi a causa dell’innalzamento degli ormoni: l’ormone della gravidanza, il beta-HCG, aumenta infatti molto velocemente proprio nei primi giorni.

I primi sintomi di una gravidanza, più comuni e frequenti, sono:

macchie di sangue - possono verificarsi dai 6 ai 12 giorni dopo la fecondazione e sono dovuti all'annidamento dell'ovulo fecondato nella parete uterina;

crampi;

tensione e gonfiore del seno;

sensibilità e/o fastidio ad alcuni tipi di odori;

sbalzi di umore, irritabilità e forte emotività;

fame o appetito incostante;

stanchezza;

nausea e/o acidità di stomaco;

mal di schiena e/o mal di testa.

Se questi sono sintomi a cui sei abituata in corrispondenza dell'arrivo del ciclo mestruale, forse è meglio aspettare ancora un po' prima di saltare a conclusioni affrettate.

I sintomi di una gravidanza a partire dal primo mese... e nei mesi successivi

Oltre all’assenza di mestruazioni, che è il primo e più concreto sintomo di una gravidanza, ci sono sintomi che si manifestano a partire del primo mese, e che di solito si protraggono per i primi tre mesi:

dolore al seno;

nausea e vomito;

stanchezza, fatica e sonnolenza;

minzione frequente (sentire il bisogno di fare pipì molto frequentemente).

Come essere sicura di essere incinta?

Se stai sperimentando uno o più di questi sintomi è possibile che tu sia incinta, ma per esserne sicura al 100% è importante fare un test di gravidanza (come questo della Clearblue). Il test di gravidanza urinario è quello più economico e diffuso, ed è affidabile dal primo giorno di ritardo del ciclo.

Esistono anche dei test urinari precoci, che possono essere effettuati alcuni giorni prima della data presunta delle mestruazioni (come questo di One Step, che può essere utilizzato fino a 5 giorni prima dell’inizio del ciclo).

Inoltre, è stato da poco lanciato sul mercato europeo e italiano un test di autodiagnosi per la rilevazione precoce dell’ormone della gravidanza nel sangue; questo test, attraverso la puntura del polpastrello con un ago integrato nello stick, riesce a rilevare precocemente la presenza di Beta hCG nel sangue permettendo, al contempo, una stima della data del concepimento. Si chiama First To Know e può essere acquistato in farmacia senza prescrizione medica.

