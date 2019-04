Quando e dove richiedere una visita ortopedica a Forlì

L'ortopedia è quella branca della medicina che si occupa di curare lo scheletro, i muscoli, le articolazioni e i tendini, utilizzando terapie mediche (farmaci antinfiammatori, infiltrazioni), chirurgiche (protesi, ricostruzioni, interventi di alta specializzazione) e fisioterapiche (massaggi, rieducazione e laserterapie).

Quando rivolgersi a un ortopedico?

Quando si hanno continui dolori alla schiena, al ginocchio, alla spalla, alla caviglia e a tutti gli arti del corpo umano è consigliabile una visita specialistica ortopedica. Spesso i sintomi e i lievi traumi possono essere giudicati come banali o non così importanti da sottoporsi subito a una visita specialistica, ma è molto importante saper riconoscere i sintomi del proprio corpo e imparare a valutare la gravità delle situazioni anche, ma non solo, in seguito a incidenti. Il dolore alla schiena non ti fa più dormire? Trovi difficile camminare o correre? Hai un insistente dolore ai muscoli o alle articolazioni? Hai un livido o un gonfiore che non vuole saperne di riassorbirsi? In questi casi un ortopedico è il medico specialista che potrebbe fare al caso tuo; ma non è mai facile capire quando un malessere è temporaneo, quindi, se hai un dubbio, è sempre opportuno rivolgersi prima al medico di famiglia.

Studi ortopedici a Forlì

Dott. Giuseppe Porcellini, Viale A. Costa, 33, Telefono: 054336288

Dott. Giampiero Valgimigli, Viale L. Ridolfi, 5/A, Telefono: 054330128

Chiros poliambulatorio medico, Viale Risorgimento, 85, Telefono: 054363986

Negozi di ortopedia a Forlì

Può succedere che, dopo la visita ortopedica, il medico vi prescriva di utilizzare scarpe o strumenti di supporto per facilitare la guarigione. Solitamente questi articoli sono acquistabili nei negozi di ortopedia. Ecco quelli presenti a Forlì: