Quando i dettagli fanno la differenza. Jacopo Bianchi da Dulcigno e la scultura in pietra delle opere d’arte

Nel racconto sulla bellezza di oggi riprendiamo in parte ciò di cui avevamo parlato qualche settimana fa e mi riferisco al monumento funebre a Brunoro Zampeschi, posto sulla parete esterna della chiesa di San Rufillo a Forlimpopoli, per confrontarlo con l’arcata d’ingresso alla cappella dei Ferri in San Mercuriale. Il motivo di questa associazione è nello stesso autore delle due opere, Jacopo Bianchi veneto, artista del quale nonostante gli studi svolti tra Ottocento e Novecento ancora non si è chiarita la biografia, ma che giungendo in Romagna lasciò importantissimi contributi.

Del monumento funebre abbiamo già parlato in una descrizione generale, tuttavia oggi useremo la lente d’ingrandimento perché la bellezza delle opere di Jacocopo Bianchi risiede proprio nei dettagli, che donano pregio alle sue opere testimoniando anche un notevole livello di abilità dello scultore. Entrambe le opere sono cinquecentesche e forse coeve: la data del 1536 è incisa nel marmo sull’imposta dell’arco dell’arcata dei Ferri, mentre per il monumento funebre si ipotizza il terzo decennio del Cinquecento o qualche anno dopo la morte del signore di Forlimpopoli. Difficile determinare quale delle due opere sia la prima e quale la successiva, anche perché si tratta di due manufatti differenti, ma che rivelano la stessa attenzione esecutiva: il primo è un monumento sepolcrale di grandi dimensioni, il secondo è la decorazione di una balaustra con ingresso trionfale alla cappella dei Ferri nella basilica forlivese, una struttura più esile e di proporzioni ridotte che contribuiscono ad un maggiore effetto perché concentrata in pochi elementi che la costituiscono.

Rimane il dato che ad un’attenta osservazione, svolta con pazienza e ad una distanza ravvicinata, emerge la straordinaria ricchezza decorativa dei due manufatti, realizzata con un vasto repertorio di elementi tipicamente rinascimentali, reso ancor più accattivante da un sapiente uso degli strumenti dello scultore. Ritroviamo quindi lo stesso decorativismo di alcuni dei particolari dei dipinti del XVI secolo, quasi che l’artista avesse voluto eguagliare la rappresentazione scultorea a quella pittorica. Nel monumento di Forlimpopoli le armature sono decorate con dettagli che rendono tutta l’opera molto sofisticata, ottenuti con un bassorilievo che sfrutta la levigatura della pietra con la parte più ruvida e naturale, creando effetti di contrasto che contribuiscono al risultato percettivo finale; nel manufatto a San Mercuriale gli stessi elmi delle armature di Forlimpopoli sono riportati rielaborati come forme decorative, evidenziando un artista sempre all’altezza del suo compito.

Trapani, raschietti, pietre lucidanti, sono stati gli strumenti del mestiere che hanno permesso la realizzazione di due opere eccellenti, anche se nella composizione del corpo umano di Brunoro l’artista si è attenuto ad un maggiore linearismo, evidenziando il corpo esile del defunto, ma senza risparmiarci la visione dei particolari che manifestano la bravura dello scultore e che ci immergono pienamente nel repertorio rinascimentale. Più specificatamente, per l’ingresso alla cappella dei Ferri in San Mercuriale il repertorio decorativo è quasi tutto floreale con una interessante lavorazione del marmo ottenuta con disinvoltura. La differenziazione della decorazione nelle diverse parti permette di comprendere che le lastre di marmo furono pensate per essere appariscenti nel fronte dell’opera rispetto alle sezioni dell’imposta dell’arco che sono maggiormente a bassorilievo, per consentire l’ingresso nella cappella, e con un repertorio che risente di un linearismo maggiore, con l’uso di trapani per creare rientranze e effetti plastici. Nel monumento a Brunoro Zampeschi il decorativismo dei pilastri presenta motivi vari, probabilmente derivante da una lavorazione della pietra avvenuta non nello stesso momento e a distanza di tempo, nell’insieme forse composto con lastre decorative precedentemente scolpite.

I due monumenti rivelano dunque la mano abilissima di un artista, formatosi in ambito veneziano, che si espresse in un vasto repertorio decorativo rinascimentale che nell’arcata dei Ferri dalle formelle alla base procede verso motivi sempre più complessi che innalzano al concetto della perfezione a cui si tende in senso religioso verso l’alto, mentre nel monumento Zampeschi la visione dei dettagli impreziosisce l’opera di quell’insolito che stupisce. Capace, dunque, di gestire spazi decorativi più ampi e più ridotti, Jacopo Bianchi ha riservato la stessa attenzione esecutiva nelle due opere, anche se le dimensioni dell’arcata incidono sul risultato finale meno dispersivo rispetto al monumento Zampeschi, certamente più complesso. Quanti particolari inediti in queste due opere e quanta meraviglia in un patrimonio troppe volte sottovalutato nel suo valore. Questa è la Forlì bella, non esuberante, ma piena di delizie.