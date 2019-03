Antonio Canova intitolerà un istituto scolastico della città, qual è lo spazio per il Neoclassicismo a Forlì?

Dopo poche settimane dalla precedente puntata su Antonio Canova torniamo a parlare del famoso scultore che a Forlì lasciò l’opera più importante, la quarta versione di Ebe commissionata dalla contessa Veronica Guarini. L’opera, come avevamo già detto, non è l’unica dell’artista giunta in città, perché Canova ha realizzato anche la stele funeraria a Domenico Manzoni che si trova nella chiesa della Santissima Trinità. I due Beni si inseriscono in un patrimonio locale che già aveva conosciuto ed apprezzato le caratteristiche dell’arte neoclassica sia nell’ambito architettonico, sia in quello decorativo e della pittura. La scultura ed il bassorilievo completano, rappresentando la propria disciplina, le arti di stile neoclassico presenti a Forlì.

Il neoclassicismo forlivese fu una sezione della produzione artistica non molto valorizzata nell’epoca in cui si manifestò, circa dall’inizio dell’Ottocento, nonostante la diffusione nella quantità decorativa che via via si richiedeva ai decoratori. In città perdurò per tutto il Settecento una rilevante preferenza per il Barocco che costituì lo stile che resistette a lungo nel decorativismo degli spazi sacri e profani pubblici e privati, ampiamente gradito per impreziosire pareti e soffitti degli edifici. Tuttavia, la presenza di Felice Giani a Forlì lega il neoclassicismo all’innovazione decorativa e pittorica del XIX secolo. Gli interventi svolti dal pittore risultano di maggior rilevanza certamente a palazzo Milzetti a Faenza, nel quale fu costituito un vero proprio tempio delle arti decorative, pittoriche e architettoniche uniche nel territorio integrate in un unico stile artistico. Forlì conserva ancora alcuni elementi riconducibili all’operato dell’artista nei primi anni dell’Ottocento, rilevabili nei soffitti delle sale di palazzo Gaddi e in palazzo Manzoni, palazzo Guarini, nella residenza Comunale e in altri soffitti di palazzo Pantoli che aveva sede in piazza Saffi e che fu distrutto insieme a quello vicino nel 1931 per far posto al palazzo delle Poste.

Il gradimento del neoclassicismo non fu dunque ovunque condiviso nemmeno a posteriori, visto che l’intervento di Corrado Ricci non riuscì a fermare l’abbattimento di tali edifici. In effetti, a parte la considerazione nella scultura, nelle arti decorative lo stile neoclassico ebbe apprezzamenti qualitativi di minor entusiasmo rispetto a quello barocco o alle successive imprese decorative del Ventennio, perché inerente quasi sempre alla mitologia antica, perché avulso da un contesto di eroicità stilistico-figurativa ed impostato invece sulla perfetta figura dell’uomo dell’antichità pompeiana caratterizzato dai propri equilibri rappresentativi, ben distaccati dalle imponenti apparecchiature scenografiche tipiche dell’illusionismo prospettico. La determinazione degli spazi in dislocazioni maggiormente schematiche ha tolto molto all’improvvisazione e al grosso impatto visivo che avevano le finte architetture del Barocco. Così, compaiono soffitti scompartiti in scena centrale e scene agli angoli o in corrispondenza simmetrica, tornando ad una scomposizione spaziale dei soffitti pompeiani e cinquecenteschi e dei grandi sfondati che innalzano la superficie ancor più della realtà non rimane traccia per lasciare maggiormente in risalto il tema raffigurato, sempre legato alla rilettura delle virtù dei componenti della famiglia e alla storia personale del committente. Felice Giani rappresentava non solo l’artista abile, ma anche la bottega che attraverso i collaboratori interveniva sulla stanza secondo una concezione dell’opera che è unitaria nello spazio, dal soffitto agli stucchi fino all’arredo.

In ambito ecclesiastico il neoclassicismo si espresse quasi sempre nel decorativismo in stucco. Una vera e propria architettura genuinamente neoclassica a Forlì stenta ad essere concepita integralmente da capo, come si evince dall’ammodernamento ottocentesco della Cattedrale, riadattata sulla base della precedente struttura e con il necessario raccordo con le due cappelle laterali preesistenti. La chiesa della Trinità, presenta un allestimento decorativo interno in questo stile, mentre la chiesa che più si avvicina è l’Oratorio del Miracolo in via Leone Cobelli. Pure la chiesa del Corpus Domini è inseribile in questo contesto insieme a quella di Schiavonia, strettamente legata al duomo nel repertorio decorativo floreale. In ambito privato l’intervento certamente più interessante rimane quello dei soffitti delle sale e della cappella interna di palazzo Gaddi, che si spera si possa tornare a vedere presto dopo il restauro svolto. Una considerazione a parte è nel Cimitero Monumentale che, sia nella struttura, sia nella chiesa centrale, richiama riferimenti neoclassici architettonici e scultorei.

Il tema del neoclassicismo forlivese apre a sempre nuove considerazioni, visto che altri artisti locali si dedicarono al genere anche se non sempre con eccellenti risultati qualitativi. Tuttavia, la sollecitazione ricevuta dalla notizia fresca sull’intitolazione di un istituto scolastico della città ad Antonio Canova stimola l’approfondimento e lo studio di questo stile ancora poco valorizzato e spesso rinchiuso in una lettura che non considera la complessità del cantiere decorativo, frutto di un’impresa che coinvolge totalmente uno spazio da allestire artisticamente.