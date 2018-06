Il Beato Marcolino e le eccellenti testimonianze d’arte che ci eguagliano alle più importanti città artistiche

L’estate offre certamente maggiori occasioni per godersi la città e una delle mete per conoscere di più le bellezze forlivesi è la frequentazione della cattedrale per considerare alcuni personaggi locali che furono elevati fra i beati. Parliamo di Marcolino, frate domenicano, il cui corpo è custodito in cattedrale, nella seconda cappella della navata sinistra. Chiuso in una urna posta sull’altare, sormontato da un dipinto di Giuseppe Marchetti raffigurante la Natività di Maria, il severo altare domina lo spazio riservato alla venerazione di Marcolino, posto lì dopo che fu chiusa la chiesa di San Giacomo a seguito delle soppressioni ottocentesche.

Ma cosa possiamo raccontare del santo? Se per San Pellegrino esiste la basilica cittadina e la sala del capitolo dove avvenne il miracolo della guarigione della gamba malata, per Marcolino possediamo due manufatti artistici di notevole pregio. In ordine cronologico, in Pinacoteca è conservata l’icona raffigurante la Madonna con il Bambino opera attribuita a Vitale da Bologna. Recentemente restaurata, è stata posta nella stessa sala dove si trova il monumento sepolcrale, opera invece di chiara matrice fiorentina.

Se del primo, si porta una testimonianza dell’arte bolognese del XIV secolo, centro importantissimo di diffusione dell’arte medievale e anche della spiritualità domenicana, dato che San Domenico passò nella città felsinea gli ultimi anni della sua vita, trovando sepoltura nell’arca a lui dedicata nella omonima chiesa, dalla seconda abbiamo testimonianza dell’arte fiorentina. Marcolino era solito portare con sé la tavoletta con l’immagine della Madonna specialmente nelle occasioni in cui doveva rappacificare le parti controverse e durante le opere di carità ai bisognosi. Battezzandola Madonna della Pace, l’opera fu in seguito voluta dal parroco di Regina Pacis che la spostò dal convento del Corpus Domini per collocarla nella parrocchia che porta la stessa intitolazione per porla sull’ambone. Dal 2013 il quadro è collocato nel convento di San Domenico, posto lì dagli stessi domenicani che in questo modo hanno voluto restituire alla primitiva ubicazione il quadro tanto pregato da Marcolino.

Del sarcofago si possono esprimere giudizi ugualmente di grande apprezzamento. Concepito come scrigno, è composto di alcuni particolari che certamente lo elevano a opera importante, con la presenza degli angeli nel coperchio che ricordano con la scritta incisa il donatore, il vescovo di Recanati Nicola Dall’Aste, forlivese, committente dell’opera a Firenze nel 1458. La sapiente lavorazione del marmo mette in evidenza la grazia delle figure, scolpite sia in bassorilievo, sia a tutto tondo come nella scena dell’Annunciazione soprastante. La varietà dei piani scultorei evidenzia un’artista certamente abile nel realizzare un’opera che si manifesta in tutte le sue caratteristiche di eccellente manufatto artistico.

La varietà decorativa che attinge sia dal repertorio classico e rinascimentale, sia dalla tradizione fiorentina impostando il sarcofago come una grande casa del defunto con bugnato a rilievo, mette in evidenza la cultura di cui era intriso Antonio Rossellino, autore insieme ad altri scultori della sua bottega della pregevole opera. L’urna era collocata in origine nella chiesa di San Giacomo e fu prelevata dalla sua ubicazione in seguito alla chiusura della chiesa con le soppressioni nel 1867. Ad oggi è uno dei manufatti più importanti della nostra Pinacoteca, un’opera imprescindibile della collezione civica.

I santi domenicani, eccellenti predicatori e pensatori del cristianesimo, le virtù teologali e cardinali, la stessa presenza del ritratto di Marcolino e l’Annunciazione posta alla sommità dell’opera a suggellare la protezione della Madonna alla quale erano particolarmente legati i domenicani e al contempo rappresentativo dell’annuncio principale del cristianesimo, ossia la resurrezione dai morti, fanno di questo manufatto un’opera davvero complessa, ma che con il suo marmo bianco colpisce anche per i particolari realizzativi ottenuti con metodi tradizionali di lavorazione della pietra. Probabilmente arricchita di dettagli in oro, il marmo presenta numerose venature, che però non tolgono valore artistico al manufatto.Insomma, il beato Marcolino consente un percorso a ritroso nel tempo, che partendo dal duomo con l’altare settecentesco a lui dedicato, passando per il sarcofago funerario rinascimentale si conclude al principio, nel Medioevo, con l’icona di fronte alla quale Marcolino ha espresso le sue preghiere.