Alla Biblioteca Saffi di Forlì una nuova scoperta: datato un manoscritto anonimo dell’Ottocento

La settimana si è aperta con una interessante acquisizione per il patrimonio storico della città: la data pressoché precisa di un manoscritto della Biblioteca Comunale di Forlì, ricavata con una complessa operazione di confronto con varie fonti nel corso di una ricerca sulle chiese del centro storico di Forlì. La ricerca nel campo storico è un’attività sempre viva, che non si spegne con i risultati raggiunti.

Antiche cronache, manoscritti, disegni, immagini a stampa che sono patrimonio di molte delle biblioteche, attendono ancora oggi di essere destinate all’autore o di essere assegnate ai periodi storici nei quali sono state create. Ciò rende le biblioteche luoghi vivi, non solo legate all’acquisizione di informazioni, quanto alla ricerca di dati ancora inediti e soprattutto della contestualizzazione di fonti che attendono ancora di essere studiate. È il caso di quanto successo in Piancastelli pochi giorni fa, quando nell’ambito di uno studio sulle chiese del centro storico della città consultando fonti a stampa ed un manoscritto anonimo e senza datazione è stato possibile ricavarne l’anno in cui è stato scritto. L’operazione è stata di non facile conclusione, in quanto la storia forlivese possiede molte fonti, tuttavia frutto di interpretazioni differenti della storia che si riflettono sulla narrazione dei fatti accaduti. Ciò complica la ricerca che deve rivolgersi all’acquisizione di ulteriori dati per poter scegliere a quale percorso attenersi per giungere al risultato. L’elemento che ha permesso la datazione del manoscritto è stato l’incrocio di due informazioni molto importanti: nel 1828 si è festeggiato a Forlì l’anniversario del secolo relativo al Miracolo della xilografia della Madonna con il Bambino che è sopravvissuta al fuoco.

Dopo le imponenti celebrazioni i due quadri che erano affissi alle pareti laterali del presbiterio della Cattedrale, San Pietro Apostolo di Andrea Sacchi e San Sebastiano Martire di Francesco Albani, sono stati prelevati per essere sostituiti momentaneamente da due immagini riguardanti San Valeriano e San Mercuriale. La motivazione legata al restauro delle opere ha permesso il restauro anche del presbiterio, prima dell’imponente intervento di mutazione profonda della Cattedrale nel 1841, quando si distrusse il corpo centrale della chiesa lasciando soltanto le due cappelle della Madonna del Fuoco e del Santissimo Sacramento per consentire la ricostruzione della chiesa. I due quadroni saranno ricollocati nel 1833, ma questo dato è riportato soltanto in una fonte a stampa successiva che è stata redatta da monsignor Domenico Brunelli, probabile autore anche del manoscritto. Infatti, il dato comune ad entrambi del prelievo delle opere dopo i festeggiamenti per la patrona permette di rilevare che la decisione costituì un elemento importante che ha modificato l’aspetto del presbiterio, anche perché giunti all’Ottocento, la versione rinascimentale del duomo non godeva di una buona opinione quanto a gradimento della bellezza della chiesa e i grossi problemi strutturali, insieme all’insufficienza dello spazio nel presbiterio, costituirono gli elementi fondanti la distruzione e la ricostruzione in stile neoclassico della chiesa più importante della città.

Dunque, il manoscritto è databile al 1828, al massimo 1829, proprio per la ricorrenza dei festeggiamenti della Madonna del Fuoco ed il prelievo, indicato subito dopo, dei due quadroni oggi in Pinacoteca. La data scoperta consente quindi di poter avere nuovi riferimenti per gli edifici della città, spesse volte affidati alle ipotesi più probabili che alle vere e proprie notizie certe, per la presenza lacunosa di documenti o per il racconto di memorie non sempre preciso nel tempo. Un altro tassello di storia della nostra città è stato composto, consentendo al contempo anche di recuperare le informazioni sulla cattedrale precedente a quella attuale, della quale ci sono scarse informazioni. Con soddisfazione per il risultato raggiunto la Responsabile Antonella Imolesi dopo il confronto con me ha accolto la proposta appuntando a matita sul manoscritto la datazione per rendere il documento pienamente inserito nella storia della città, aggiungendo un riferimento importante per la ricerca storica su Forlì.