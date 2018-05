La chiesa di San Pellegrino a Forlì, la graziosa basilica che attraversa i secoli

Nella festa del primo maggio che religiosamente è dedicata a San Pellegrino la devozione forlivese ha rivolto le proprie attenzioni al santo, del quale è custodito il corpo nella basilica di piazza Morgagni. La chiesa è un bel monumento nel centro storico della città, ubicata fin dalle origini a ridosso di borgo Cotogni, con a fianco ancora l’antico convento. Originariamente costituente un complesso monastico fuori dal centro abitato, è rappresentativa dell’edilizia ecclesiastica del XIII secolo, molto cara ai forlivesi e curata. Di pianta longitudinale, ciò che evidenzia all’interno è un’importante ristrutturazione che ne ha cambiato le sembianze originarie facendola divenire una chiesa settecentesca di allestimento barocco.

Un’ampia zona presbiterale permette all’altare di poter essere fruito secondo la concezione ancora tridentina che riservava a questo spazio l’importanza necessaria a separare il clero dall’assemblea, secondo una liturgia maggiormente da osservare, tipica della Riforma cattolica. La chiesa ha una cappella che fu edificata per ospitare il corpo del santo. È un ambiente armonioso, ben allestito e non esuberante nella ricchezza, dove emergono il bell’altare e la volta dipinta. IL quadro dell’altare maggiore rappresenta San Pellegrino nel miracolo della guarigione della gamba, secondo quanto avvenuto nella sala del capitolo del convento adiacente. La chiesa rappresenta dunque la presenza dell’ordine dei Servi di Maria in città, secondo una tipologia edilizia degli ordini religiosi che riservava molto spazio ai fedeli. Abbellita dagli altari laterali sui quali ci sono interessanti dipinti, costituisce un punto di riferimento per la città, visto che San Pellegrino è compatrono della diocesi.

Anticamente denominata Santa Maria in Campostrino, la chiesa ha assunto l’attuale allestimento nel Seicento, conservando la facciata ancora intatta con il portale strombato con elementi decorativi intrecciati per un effetto complessivo volto alla sintesi decorativa e la sala del capitolo, luogo del miracolo che ha determinato la guarigione al santo. Nel corso del Settecento furono effettuati alcuni interventi per evidenziare l’importanza di alcune parti della chiesa: principalmente nella cappella del santo e nel presbiterio. L’ambiente interno è arricchito da una bussola con cantoria nella parete di controfacciata, con un bell’organo Callido che abbiamo sentito risuonare nel corso delle celebrazioni della giornata di festa. Sempre sulla parete di controfacciata, al termine della navata destra, il monumento rinascimentale a Luffo Numai con la rappresentazione della Natività costituisce un esempio di tomba sepolcrale particolare, proprio per la scena rappresentata in bassorilievo e per la raffinata lavorazione.

Il monumento è preesistente alla ristrutturazione seicentesca che trovò completamento nel secolo successivo. Le pale d’altare di Domenico Cresti, Felice Andrea Bondi e Francesco Antonio Bondi, costituiscono un’ottima illustrazione a ciò che è più caro ai Servi di Maria, come i santi preferiti per la spiritualità dell’Ordine: Sant’Antonio da Padova, San Filippo Benizi il cui ruolo nella vocazione di San Pellegrino fu di rilievo. Gli altari sono costituiti dalla tradizionale mensa – ancona – dipinto, secondo forme tradizionali, ma essenziali, severe, senza cedere all’esuberante ricchezza decorativa barocca. La cappella dedicata al santo è una decorazione di poco successiva alla cupola della cappella della Madonna del Fuoco in Cattedrale dipinta da Carlo Cignani. Francesco Antonio e Felice Andrea Bondi la decorarono con la Gloria di San Pellegrino nella volta. Inaugurata nel 1721, fu impreziosita di stucchi e dorature e successivamente da un altare opera di Domenico Toschini di Ravenna, che insieme all’urna del santo dalla metà del Settecento costituiscono un grazioso complesso plastico, articolato su più piani grazie agli angeli che fungono da entità celestiali nell’ambiente terreno.

Gli altri interventi furono quelli svolti nella volta della navata centrale trasformata a botte e nel presbiterio, dove nell’abside si evidenzia la statua della Madonna dei Sette dolori, corredata dai dipinti alle pareti di Paolo Cignani le cui iconografie illustrano il tema. La chiesa fu impreziosita grazie alle offerte di monsignor Ludovico Merlini per l’altare maggiore, ma all’interno della struttura si notano particolari gradevoli che conferiscono un aspetto barocco coerente. Gli artisti e le maestranze impiegate hanno operato anche nelle altre chiese del centro storico, testimoniando che il rinnovamento dell’edilizia religiosa forlivese tra Seicento e Settecento fu affidata a coloro che potevano assicurare un risultato eccellente, secondo le declinazioni locali che rendono tipica la città nel panorama nazionale. Pensare che nel convento adiacente per alcuni decenni ha trovato luogo l’Istituto Statale d’Arte di Forlì, fucina di giovani talenti, crea un legame inscindibile con la vicina chiesa, nella quale l’operatività artistica ha trovato espressione attraverso maestranze del territorio che hanno elevato Forlì all’aggiornamento barocco, seppur tardivamente, ma nella propria originalità.