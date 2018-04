Il compito dello storico dell’arte da Mariacristina Gori agli studiosi attuali

Tra gli eventi culturali di questa settimana spicca il seminario di studi nel ricordo di Mariacristina Gori che si terrà presso la Biblioteca “Saffi” di Forlì venerdì pomeriggio e sabato mattina. Oggetto dello studio è un itinerario architettonico che parte dal palazzo del Merenda per estendersi alla città. Nel mio contributo mi concentrerò sul Barocco che rappresenta una ricchezza per la città, contando nei palazzi e nelle chiese importanti aggiornamenti decorativi e nuove espressività realizzate con più ritardo rispetto all’edificazione. Il tema è tra i più importanti trattati dalla studiosa, la storica dell’arte forlivese Mariacristina Gori, scomparsa qualche anno fa dopo aver lasciato interessanti studi sull’arte locale che ancora oggi costituiscono un’eredità fondamentale per la conoscenza del territorio. La Gori può essere, quindi, considerata una pioniera negli studi storico artistici del patrimonio della provincia forlivese, con contributi che fanno luce su molti degli edifici e delle opere d’arte del territorio, senza cedere a giudizi che sminuiscono l’arte presente.

Ancora oggi i suoi saggi costituiscono un’ottima partenza per l’esaustività delle informazioni, per affrontare uno studio nuovo ed aggiornato nelle metodologie di ricerca e nelle conseguenti considerazioni storico artistiche. Infatti, l’aver dapprima schedato il nutrito patrimonio locale per poi introdurlo all’interno di un percorso storico ed evolutivo, ha fatto si che si potesse avere una conoscenza basata sui documenti d’archivio di committenze e di tanti artisti che hanno lasciato un segno importante in città. E questo è un dato significativo di fronte al quale ci si deve interrogare su tante modalità attuali di leggere il patrimonio, spesso avulse da un legame archivistico con le fonti, indispensabile per conoscere incarichi, motivazioni e materiali. Proprio seguendo questo metodo e con la necessaria conoscenza degli strumenti e delle tecniche artistiche utilizzate, unita ad una accurata osservazione degli apparati decorativi, ad una campagna fotografica che aiuta a vedere meglio alcuni dettagli che devono poi essere studiati successivamente alla consultazioni delle fonti storiche negli archivi, si completa lo studio raggiungendo traguardi di conoscenza sia nella scoperta delle date nell’eventualità sia possibile ricostruirle, sia nella formazione di ipotesi attributive e delle procedure esecutive.

La conoscenza delle metodologie di ricerca da adottare per raggiungere la consapevolezza della tipologia del patrimonio storico artistico è fondamentale e Mariacristina è stata una pioniera, insegnando a tutti i giovani storici dell’arte locali, inaugurando con professionalità la ricerca nel territorio che prima di allora era stata riservata prevalentemente ad appassionati del settore. Non si può non citare il primo volume sulle passeggiate forlivesi, una guida che inaugurò la fruizione turistica di Forlì, con il piacere di passeggiare con itinerari suddivisi per secoli; un prodotto editoriale che andava a costituire per la città la prima guida pratica, sintetica ed essenziale, scommettendo sul turismo che ancora rappresentava un obiettivo non abbastanza organizzato dalle istituzioni, divenendo ancora una volta pioniera anche nella valorizzazione dell’entroterra romagnolo.

Cosa rimane da fare ancora? La ricerca iniziata da Mariacristina deve essere approfondita, organizzata in modo tale che possa essere fruita come vero patrimonio locale e fondamento per ogni ricerca ulteriore. Esempio di un percorso della storia dell’arte locale, deve essere considerata come una modalità per ordinare l’arte forlivese nell’espressività dei secoli, valorizzando la città ora nelle eccellenze, ora nelle espressioni minori, frutto comunque della presenza di una sensibilità artistica locale destinata al popolo e voluta dallo stesso e ad uso quotidiano. Pertanto, il ruolo dello storico dell’arte che Mariacristina ha incarnato in maniera eccellente deve continuare ad essere presente specialmente in Romagna, per poter dare lustro ad un patrimonio locale rappresentativo della vita quotidiana nei secoli di una comunità, che deve essere riconoscente a chi maturò l’idea del bello caratterizzandola nella cifra locale. Da studiosa attiva sul campo ed attenta lettrice degli studi della Gori posso affermare che la storia dell’arte che ritroviamo a Forlì è ben complessa, con molte incertezze dovute alla frequente mancanza di fonti archivistiche, per gli intrecci storici che hanno coinvolto anche l’arte locale impiegando stili non sempre identificabili chiaramente, per la presenza di strutture appartenenti ad un secolo, frequentemente il Seicento, ma decorate successivamente, anche a distanza di molti anni con apparati già superati nei più grandi centri artistici internazionali. Tuttavia, nonostante la difficoltà, la necessità di continuare a studiare la bellezza artistica permetterà alla comunità di rispecchiarsi nelle proprie glorie culturali locali, insegnando alle giovani generazioni la cura dell’essenza di una civiltà.