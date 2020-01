Ebe, dove? Si apre la riflessione sulla nuova ubicazione del capolavoro di Antonio Canova

Il dibattito cittadino sull’ubicazione della notissima scultura ha riempito le pagine dei giornali e del web nei giorni scorsi, senza però offrire una decisione definitiva sulla nuova collocazione della famosa scultura canoviana. Si tratta della proposta di spostamento di Ebe, attualmente collocata nella sala ovale pensata nei Musei di San Domenico appositamente per la scultura. Nella sistemazione attuale la scultura risulta essere isolata rispetto al contesto della raccolta della Pinacoteca, in quanto nell’attesa della costruzione dell’ultima parte dell’antica struttura conventuale le sale adiacenti a quella ovale vengono utilizzate per la collocazione delle opere delle mostre temporanee organizzate annualmente. Dunque, l’isolamento dell’Ebe non rappresenta una soluzione definitiva, perché pensata per essere integrata all’interno del percorso espositivo dell’intera raccolta della Pinacoteca Civica.

Cosa sarà importante considerare per lo spostamento della statua? La visibilità dell’opera sarà un dato al quale non si potrà rinunciare, per poterla ammirare nel suo splendore. In questo aspetto la saletta che la ospita consente di poterla vedere bene, con una visione ravvicinata che permette la considerazione anche degli strumenti utilizzati per scolpirla, apprezzando le superfici più levigate e quelle perfettamente lucidate. Non si può toccare l’opera, ma la visione in una posizione così privilegiata permette che la si possa accarezzare con lo sguardo, grazie anche alla illuminazione nella sala che favorisce la valorizzazione delle parti in luce contrapposte a quelle in ombra, evidenziando la grazia che la caratterizza nell’ambiente che rispetta questo dato. La forma della stanza consente alla scultura di essere vista in tutte le parti, compiendo una visita secondo un percorso che circonda la scultura. La visione dell’opera in queste condizioni è apprezzabile sia dagli storici dell’arte, sia dagli appassionati, oltre che dagli studenti che possono imparare molti dati sulla tecnica di lavoro di Canova. Insomma, ricostruire tutte queste proprietà offerte dall’ambiente attuale diventa un obiettivo irrinunciabile, perché la scultura è immersa nel silenzio, come richiede la contemplazione della bellezza, nel suo caso unica e straordinaria.

La riflessione sulla nuova ubicazione potrebbe considerare un’altra domanda: è giusto svelare la scultura come prima tappa di un percorso di conoscenza del patrimonio cittadino nella Pinacoteca? Il nuovo percorso dovrebbe tener conto che attualmente l’opera è al termine, seppur non in maniera continuativa rispetto alle altre opere della Pinacoteca, di un percorso cronologico, che da consuetudine porta ad un discorso sia evolutivo, sia stilistico nel passare del tempo della produzione artistica territoriale, quindi Ebe rappresenta il raggiungimento della perfezione secondo il pensiero che soggiace al Neoclassicismo. Tuttavia, posta in apertura di un eventuale nuovo percorso, quale potrebbe essere l’impatto sull’intera collezione? Quale risultato potrebbe scaturire nella considerazione del patrimonio precedente nel tempo a questa scultura? Si imporrebbe la necessità di spiegare il pregresso con salti temporali che permettano di valorizzare anche ciò che appartiene ai secoli precedenti, con le specifiche caratteristiche e un pensiero critico sulla bellezza ricercata in ogni secolo. Una nuova sfida comunicativa impostata su nuove modalità di divulgazione dell’intera collezione.

Nell’intenzione di rendere maggiormente visibile l’opera il dibattito cittadino si è acceso relativamente all’Ebe, un pochino sottovalutata nella promozione del contenuto della Pinacoteca. Già al centro di ben due mostre e di una terza organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi per parlare specificatamente di Antonio Canova, che registrò un altissimo numero di visitatori, l’opera necessita di una considerazione maggiore per il suo valore, per ciò che rappresenta anche nella storia della città. Ogni opera si inserisce nella comunità attraverso la sua appartenenza ad un periodo nel quale fu voluta, nel caso di Ebe, non solo da un facoltoso cittadino, ma anche dalla città stessa nel suo passaggio alla Pinacoteca dopo l’acquisto. Il dibattito ha quindi riacceso positivamente l’attenzione sulla preziosa opera, si auspica la decisione migliore per la sua ubicazione che non sia soltanto un’esposizione dell’opera per mostrare il pezzo più pregiato della collezione, quanto la valorizzazione che è necessaria alla bellissima scultura che potrebbe essere scelta come emblema della città.