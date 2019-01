Si avvicina la festa della patrona, uno sguardo sulla preziosa xilografia della Madonna del Fuoco

La storia del miracolo che ha permesso di riconoscere nella Madonna del Fuoco la patrona di Forlì affascina tutti, dai bambini agli adulti. Gli elementi del racconto che ha radici lontane nel tempo avvolgono di mistero il miracolo che permise ad una xilografia raffigurante la Madonna con il Bambino di sopravvivere alle fiamme dell’incendio che distrusse la scuola nella quale si trovava. L’opera è una stampa su carta di una interessante immagine che vede il soggetto principale al centro della rappresentazione entro una nicchia che la isola dal contesto circostante.

A fianco della Madonna il sole e la luna e sopra la scena della crocifissione. In una complessa narrazione teologica attorno all’immagine centrale è collocata la scena dell’Annunciazione in alto e alcuni santi ai lati, in basso gli Apostoli con la Madonna e una santa con la palma del martirio. L’immagine è preziosa non solo dal punto di vista religioso, ma anche per quello artistico, non essendo attualmente noti altri esemplari così antichi al mondo. La custodia e la conservazione servono dunque per assicurare l’opera al futuro, per conservarla sia per il legame con l’evento miracoloso che l’ha elevata ad immagine rappresentativa della Madonna nella declinazione del fuoco, sia per l’antichità e la complessità della costruzione dell’immagine.

Ma quale è stata la considerazione di quest’opera nel corso dei secoli? Sicuramente il punto di vista della fede è stato predominante rispetto alla considerazione del suo valore artistico. Partendo dalla consultazione del manoscritto dedicato alla descrizione di alcune chiese del centro storico, conservato nella Biblioteca Comunale di Forlì datato 1828 circa, nel racconto del duomo rinascimentale, precedente a quello attuale, non è citata l’immagine, bensì la cappella che la custodisce dal XVII secolo. Eppure la descrizione delle chiese nel manoscritto offre l’obiettivo di raccontare gli aspetti artistici presenti nelle chiese del centro storico di Forlì.

Della cappella dedicata alla Madonna del Fuoco c’è una esauriente descrizione, ma manca ogni riferimento all’immagine, questo perché della stampa su carta, così dello stile e della sua antichità, non c’era il riconoscimento da parte dell’autore del volume. Fu quindi considerata solo come manufatto oggetto del miracolo. Circa dieci anni più tardi nella Guida di Forlì Egidio Calzini e Giuseppe Mazzatinti si concentrano sul riconoscimento dell’antichità dell’opera, approfondendo la descrizione iconografica e facendo ipotesi sull’esito estetico finale della xilografia, fornendo pure le misure della carta. Nella Guida di Forlì Ettore Casadei nel 1928 cita la xilografia come opera dell’inizio del Trecento, riferendo anche che l’opera fa parte di un gruppo di 4 stampe italiane, della quale soltanto quella di Forlì è ancora presente rispetto alle altre ubicate all’estero.

Nel 1950 Monsignor Adamo Pasini nel compendio al volume dedicato alla Madonna del Fuoco pubblicato nel 1936 citò l’opera come “una xilografia impressa su semplice carta”, riconoscendo l’importanza al miracolo che è ciò che dona il giusto riconoscimento alla xilografia. Certo, secondo le caratteristiche delle immagini sacre, la funzione della xilografia della Madonna del Fuoco non è quella di possedere un valore in sé, quanto quello di ricordare la santa che vi è rappresentata in quanto manufatto per ricondurre alla fede. L’immagine è stata dunque oggetto di attenzioni particolari sulla sua fattura da quando gli studiosi si occuparono più approfonditamente nelle università delle stampe e delle incisioni, un processo coincidente con la rivalutazione dell’arte incisoria che ha portato a considerare anche queste produzioni opere d’arte perché frutto di una scienza.

Tali studi, svolti da illustri storici dell’arte, sono stati resi noti nel corso degli anni ’80 del Novecento nell’ambito della riconsiderazione del patrimonio incisorio italiano. Si deve arrivare alla prima monografia dedicata alla xilografia della nostra patrona ad opera di Sergio Fabbri, pubblicata nel 2003 nell’ambito del Convegno annuale di Studi Romagnoli per avere la considerazione dell’opera anche dal punto di vista artistico. Altri studiosi stranieri si sono dedicati recentemente alla preziosa opera, analizzandone la tecnica e le peculiarità artistiche, ma senza giungere ad una ipotesi concordante sulla provenienza della xilografia e sul possibile autore.

L’opera in esposizione presso la tribuna dell’altare della cappella a lei dedicata in cattedrale desta l’attenzione di tanti forlivesi che nella giornata del 4 febbraio accorrono numerosi a farle visita per una preghiera, per un richiesta o per una protezione. L’altare addobbato a festa e pieno di fiori conferisce l’aspetto della regalità, già evidenziato dalla corona rappresentata sulla testa di Maria nella venerata immagine, unendo la raffigurazione della Madonna con Gesù Bambino alla funzione di ricondurci alla nostra protettrice, la Madre di Dio.