Carmen Silvestroni: quando la creatività artistica si trasforma in opera d’arte

Il Novecento è stato caratterizzato da una frenetica ricerca artistica che ha prodotto molteplici traguardi nell’originalità creativa, prevalentemente interrompendo il legame stretto tra manufatto e l’immediata comprensione dell’opera e destinando la creatività artistica ora a ricerca, ora a mezzo di contestazione, ora a particolare modalità espressiva della propria originalità. In questa declinazione si può includere l’arte di Carmen Silvestroni, artista forlivese prematuramente scomparsa ventuno anni fa. Una mostra che ho allestito a Palazzo del Monte di Pietà all’inizio di settembre scorso ha permesso di recuperare una parte inedita della produzione dell’artista, ossia la grafica che l’ha accompagnata per tutta la vita. Carmen disegnava sempre, un esercizio quotidiano al quale si dedicava per trovare la forma che la soddisfaceva. Fogli di taccuino, di album da disegno, di carta da pacco, costituivano i supporti sui quali l’artista lavorava cercando la forma giusta, la posizione dell’uomo che le consentiva di esprimere tutto se stesso e la concezione della vita dell’artista. Da tutti questi disegni sono nate molte delle opere che lei ha creato e che sono visibili negli spazi pubblici della città. In nessuno di loro si trova un riferimento specifico all’opera finale, non ci sono disegni di studio destinati a questo. Il disegno prescelto perché già definito nella sua essenza poteva trovare la sua realizzazione nella scultura, che però presentava variazioni direttamente impresse nell’opera.



Nel catalogo della chiesa di Regina Pacis pubblicato nel 2016 ho inserito il percorso in città delle opere dell’artista: il Parco Urbano, l’antico brefotrofio, il cimitero monumentale, la chiesa di Regina Pacis, il palazzo della Provincia, palazzo Romagnoli, la Libreria del Duomo, Villa gesuita fino a Sadurano. La vita dell’artista è stata segnata dal punto di vista della committenza religiosa da due sacerdoti particolarmente sensibili all’arte: don Gian Michele Fusconi e don Dario Ciani che le chiesero rispettivamente il ciclo della Via Crucis collocato al parapetto del matroneo di Regina Pacis, le formelle del seggio del celebrante ed un crocifisso, la riproduzione in terracotta dell’Ascensione della Vergine tratta da un dipinto di Giuseppe Marchetti, una formella della Via Crucis ed un crocifisso per Sadurano. La produzione artistica di Carmen presenta frequenti tematiche religiose sviluppate nel suo inconfondibile stile, elaborato fino all’originalità.



Carmen Silvestroni era molto amata in città, conosciuta da moltissimi giovani artisti che regolarmente la incontravano nel suo studio dopo le lezioni all’Accademia di Bologna, apprezzata per la sua abilità ed inventiva da un vasto pubblico che si interessava per l’acquisto delle sue opere. A fianco della produzione plastica che più le piaceva c’era anche la produzione pittorica, che ugualmente mostra il suo inconfondibile stile. Con un’attenta analisi di ciò che voleva ottenere nel risultato finale l’artista studiava a lungo le forme, le evoluzioni e i cambiamenti possibili fino all’astrazione, anche se l’opera finale non era quasi mai il risultato di disegni dedicati appositamente. Infatti, l’artista molte volte ricavava le forme che utilizzava per le opere dai disegni svolti precedentemente.



Le tematiche che la Silvestroni ha più volte affrontato sono la rappresentazione dei crocefissi e scene bibliche, la via crucis, la maternità, l’uomo. Una committenza interessante è quella costituita dalle opere create per le tombe al cimitero monumentale che evidenziano il desiderio di valorizzare artisticamente il luogo di sepoltura, con una produzione che risente delle richieste dei committenti e della creatività di Carmen nel suo inconfondibile stile.



A distanza di più di vent’anni la Silvestroni si presenta più attuale del suo tempo, specialmente in questa contemporaneità nella quale il ritorno alla materia, all’abilità manuale, alla conoscenza dei materiali per plasmare le opere è ritornato ad essere lo strumento dell’espressività artistica, dopo tanti anni in cui hanno prevalso le nuove tecnologie ed un approccio all’opera legato esclusivamente all’artista sensibile interprete della realtà fino all’ermetismo.