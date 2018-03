"Forlì Bella", un inedito viaggio tra gli arazzi della città

La produzione degli arazzi rappresentò una particolare applicazione delle tecniche di tessitura a manufatti divenuti artistici grazie all’impegno che ha trasformato i panni realizzati in opere d’arte. Essendo presenti nel nostro territorio esempi importanti degli arazzi in Pinacoteca e nelle raccolte civiche del Comune di Meldola la riflessione che propongo questa settimana è proprio su questa antica tecnica che consentiva di avere panni intessuti di fili colorati rappresentanti un’immagine di ambito sacro oppure di ambito profano. Gli eccellenti manufatti di cui racconterò innanzitutto sono quelli conservati nella Pinacoteca Civica in San Domenico a Forlì, costituiti da due esemplari con scene bibliche: quello raffigurante la Crocifissione e l’altro rappresentante la Passione e morte di Gesù in croce.

Entrambi realizzati nella manifattura di Bruxelles di Pieter Van Aelst, nota per una eccellente produzione nella qualità delle opere, sono arazzi molto belli, ben conservati, restaurati e rappresentanti una tipologia di arte che non appartiene ai nostri luoghi, perché nativa dei Paesi del Nord Europa dove servivano a riparare dalle correnti umide. Splendidi cartoni realizzati da importantissimi artisti come Raffaello contribuirono ad incrementare positivamente la difficoltà esecutiva di questa tecnica fino ad aumentare il valore artistico dell’arazzo. Generalmente composti con telai particolari, con l’utilizzo di filati scelti, lana, seta e filo metallico per quelli della Pinacoteca, con un’attenzione speciale all’effetto finale, gli arazzi del nostro patrimonio cittadino rappresentano una tipologia di opera d’arte particolarissima, strettamente legata all’artigianato e all’abilità del tessitore.



Ho riscoperto queste opere apprezzandone i pregi artistici in occasione dello studio che ho svolto sulla collezione del Comune di Meldola sugli arazzi Scassa, una nota manifattura italiana ancora attiva. Nell’immancabile confronto che ho condotto con una lente di ingrandimento per osservare da vicino ordito e trama e capire i punti utilizzati per ottenere determinati effetti che avvicinano l’arazzo all’originale pittorico, la domanda che è sorta spontanea è stata quella relativa a come gli arazzi a metà Novecento potevano rappresentare ancora una tecnica artistica per le opere d’arte, nonostante i secoli e la poca valorizzazione di queste opere rispetto alla pittura, alla scultura, al disegno e all’incisione. Il movimento degli Art and Craft ha dato un notevole contributo alla riconsiderazione degli aspetti artigianali della produzione delle opere d’arte, così anche il Liberty ed il Déco hanno ripreso queste tecniche perché specialmente legate all’impreziosimento degli ambienti con manufatti di pregio artistico.

Gli arazzi Scassa della collezione meldolese si presentano oggi opere d’arte complete, che non solo arricchiscono l’ambiente nel quale sono collocati, ma ne divengono protagonisti imponendo una loro accurata osservazione ed un adeguato spazio di esposizione e conservazione. Realizzati negli anni ’60, rappresentano i cartoni ideati da Corrado Cagli, Renato Guttuso, Mirko Basaldella, Mario Sironi.

Opere davvero interessanti per il loro legame artistico con gli anni in cui furono prodotte, sintomo dell’attenzione data all’arazzo dal proprietario della manifattura Ugo Scassa che ha voluto di nuovo valorizzare e al contempo modernizzare la tecnica per ottenere gli effetti dell’arte del suo tempo. L’arazzo, infatti, si lega nel soggetto e nelle modalità esecutive alle correnti artistiche a cui appartiene, in un risultato percettivo che lo pone sullo stesso piano della produzione pittorica e grafica, accumunati da un supporto piano, realizzato apponendo materiale, filo dopo filo, con una gamma di tinte considerevole.



Vista la presenza dell’arazzo raffigurante la Pesca Miracolosa realizzato sul cartone di Raffaello nello stesso periodo e nella stessa manifattura di quelli della Pinacoteca, attualmente esposto presso la mostra allestita ai Musei di San Domenico, in origine nella Cappella Sistina ed oggi conservato ai Musei Vaticani, la riflessione su questi manufatti è suggerita per la valorizzazione di un percorso sull’arazzo nel territorio.