L’arte sacra più sconosciuta, l’omaggio agli artisti creatori dei tabernacoli degli altari

Nel viaggio di questa settimana alla scoperta delle bellezze della nostra città non poteva mancare una riflessione su un tipo di manufatto artistico che solitamente è poco valorizzato, il tabernacolo dell’altare. Costituente un elemento legato ed inserito nel contesto dell’altare dove ciascuno svolge la propria funzione, il tabernacolo rappresenta il manufatto che riserva sovente sorprese.

Innanzitutto è sempre legato allo stile artistico dell’altare e a quello decorativo della chiesa; concepito per la custodia eucaristica, non è esente da elaborazioni ed interventi che lo rendono prezioso e molto curato.

Appoggiato alla mensa dell’altare è immediatamente visibile perché posto al centro e dunque in corrispondenza con la linea mediana della pala d’altare o della scultura soprastante, generalmente il crocifisso. In questa disposizione lo troviamo in una posizione che lo sopravvaluta, secondo le disposizioni del Concilio di Trento che erano volte a riaffermare la presenza di Cristo nell’eucarestia, allontanando le teorie dei protestanti. Per questo motivo, è molto diffusa la forma a tempio, che rappresenta il richiamo al luogo della custodia e della presenza divina, con riferimento al Tempio di Dio a Gerusalemme, sontuosa struttura ricchissima di bellezza raccontata dalle fonti bibliche. Le forme a tempio riprendevano nel Cinquecento anche molte delle teorie sulle architetture coeve, motivate dal riferimento all’antichità e alla struttura che in piccolo più si avvicinava all’idea dell’edificio sacro. Per questo fino al XVI secolo per la forma del tabernacolo quella prescelta era quella che consentiva anche di realizzare dimensioni considerevoli e l’innalzamento verso l’alto costituiva la possibilità di una maggiore maestosità.

Diversamente, nel periodo barocco anche i tabernacoli subiscono influssi stilistici considerevoli e tra questi quello maggiormente esemplificativo è quello dell’altar maggiore della chiesa di Santa Lucia. Di forma piramidale, camuffata dal drappo svolazzante sostenuto dai tre angeli, reca i simboli eucaristici dei grappoli di uva e delle spighe di grano in un tripudio di forme degne delle più belle sculture del periodo. Curato nei dettagli, rappresenta l’aggiornamento delle forme tradizionali relative a tale manufatto, rivelando l’ottima capacità dell’artista di esprimersi nella scultura dei corpi al pari delle più grandi rappresentazioni. Di notevoli dimensioni, si impone sull’altare, altrettanto barocco, e davvero importante, tra i più belli delle chiese della nostra città.

Sull’apertura è cesellata la scena della Risurrezione di Gesù dal sepolcro. Marmo levigato e lucidato insieme al rame costituiscono i materiali che rendono il manufatto una vera opera d’arte, che impreziosisce di valore la già bella chiesa di borgo Cotogni. Degna di menzione è anche quello dell’altare della seconda cappella a destra della navata, una forma sferica interessantissima dove gli angeli sorreggono il peso del tabernacolo e al contempo lo proiettano nella nuova vita di Cristo risorto con altri angeli posti sopra, rivolti a testa in sù. Insomma, quanta particolarità in un manufatto così famigliare! Quanta bravura da parte di scultori destinati a rimanere anonimi nei cantieri delle chiese, perché abili ma autori ignoti rispetto ai più grandi artisti che dipinsero le pale d’altare o scolpirono le sculture. Eppure il tabernacolo rappresenta una parte del cristianesimo, racconta attraverso se stesso il principale contenuto del cattolicesimo.

Di forme più consolidate, ricordiamo quelli alla chiesa di Sant’Antonio Abate a Ravaldino con il tabernacolo dello stesso marmo dell’altare, mentre nella chiesa di San Pellegrino il bel tabernacolo è parte dell’altare e attinente alle stesse linee disegnative. Quello dell’altar maggiore della chiesa del Suffragio è a tempio e con una vistosa croce sovrapposta. L’ultimo di cui parleremo è quello della chiesa di San Filippo Neri, concepito come vero tempio antico, con frontone e colonne. Certamente la scelta delle caratteristiche del tabernacolo spettava al sacerdote che sovrintendeva i lavori di costruzione della chiesa e l’allestimento interno, tuttavia ciò non toglie alcun valore a questi manufatti, realizzati in marmo oppure legno dipinto a finto marmo, ma sempre con la cura di realizzare una vera opera d’arte. La stessa attenzione la troviamo anche in quelli appartenenti alle chiese del XX secolo e del nuovo millennio, ma per questi rimandiamo il racconto ad un’altra puntata.