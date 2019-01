Fotografi e fotografie, una professione in continua evoluzione per risultati sempre più innovativi

Il mestiere del fotografo non è più quello di qualche anno fa e questa è una considerazione condivisa da tutti, dato che con il progresso delle nuove tecnologie la fotografia oggi ha un approccio meno esclusivo ed è maggiormente alla portata di tutti. I telefoni cellulari con fotocamera hanno sostituito decisamente le macchine fotografiche, specialmente le più piccole, e i più giovani apprezzano moltissimo la fotografia istantanea, quella che ritrae i paesaggi, momenti conviviali o di vita in compagnia; della posa, del cavalletto per i tempi lunghi di esposizione, dell’inquadratura e della luce ne parlano in pochi, soltanto coloro che posseggono una macchina fotografica spesse volte professionale o comunque che consente lo scatto fotografico con un’attenzione particolare al mezzo di riproduzione della realtà. La fotografia, quindi, seppur oggi maggiormente accessibile ha subito un processo di cambiamento, dato anche dal passaggio al digitale che propone un risultato virtuale che diventa realtà nel momento in cui la fotografia è stampata. Sì, proprio così, sono aumentati i numeri degli scatti, è aumentato il numero delle foto, ma rimangono nei compact disk e nelle memorie dei telefoni e dei computer, la stampa non è più un processo obbligatorio per vedere se la foto è riuscita bene, la stampa dell’immagine è meno frequente e solo se è necessaria per la sua conservazione o per uso professionale.



In questa realtà, qual è il ruolo del fotografo? I due artisti dei quali sono in mostra gli scatti stampati Paolo Monti e Ferdinando Scianna offrono esempi di come la fotografia possa essere concepita come una forma d’arte raffinata e complessa, proprio come le altre discipline artistiche. Incominciando da Paolo Monti fotografo notissimo, deceduto nel 1982, possiamo comprendere come la fotografia sia stata un mezzo per documentare. Il fotografo si è dedicato dapprima alla sperimentazione con effetti particolari volti alla rappresentazione del movimento, anche con immagini a colori, in linea con la ricerca artistica sui materiali di metà Novecento, ma la sua ricerca si è concentrata sulla fotografia che documenta attraverso specifiche ed approfondite campagne le realtà paesaggistiche e le presenze tipiche dei vari territori. L’occhio sensibile di Monti ha lasciato immagini in bianco e nero suggestive con l’intenzione anche di insegnare a vedere con l’obiettivo ciò che ad occhio nudo non si riesce a considerare. Lavorando a fianco di storici dell’arte e di architetti ha certamente favorito lo sviluppo del metodo di ricerca svolto anche attraverso il contributo dato dalla fotografia. Infatti, per uno storico dell’arte attuale la campagna fotografica permette la conoscenza molto più approfondita dell’opera, sia che si tratti di un manufatto, sia che si tratti di una struttura storica. La più importante campagna fotografica fu quella che gli fu commissionata dalla nostra Regione nel 1968 per l’Appennino bolognese e nel 1971 quella commissionatagli dal Comune di Forlì per la città e per le vallate, nella quale in città ha documentato il centro storico, specialmente la parte più antica di Forlì di borgo Schiavonia.



Procedendo in ordine, la mostra di Ferdinando Scianna offre anch’essa un aspetto documentaristico, tuttavia maggiormente interpretativo, svolto da colui che ha un’idea più pronunciata sulla realtà. Il processo di fotografia di Scianna è immerso nelle emozioni, nei sentimenti, belli o che risentono della volontà di descrivere realtà scomode. Il fotografo siciliano, ancora attivo nella sua professione, è maggiormente orientato al versante letterario, con collaborazioni con scrittori come Leonardo Sciascia che hanno contribuito a sviluppare i suoi interessi per la fotografia di rilievo emozionale con risultati differenti rispetto alle intenzioni di Paolo Monti.



Essendo stata la letteratura una delle sue passioni approfondite anche negli iniziali studi universitari, il fronte narrativo prevale su quello descrittivo, immortalando usi e costumi locali che non hanno la necessità di ulteriori racconti perché parlano già attraverso se stessi del contenuto della storia immortalata.



Perciò, quale futuro ha la fotografia? Sicuramente sarà dato un maggior spazio all’autore, per far divenire le immagini opere d’arte, ma sarà decisamente importante per gli appassionati, per gli studiosi dell’arte, per il giornalismo, per la moda, per il cinema, per tutti coloro che ritengono che sia un mezzo per lasciare impronte di se stessi, per estendere all’immagine rappresentata la propria concezione della realtà, allo stesso modo dei pittori e degli scultori, interpreti unici del mondo che ci circonda. Le due mostre sono da visitare in questo ordine, prima Paolo Monti e poi Ferdinando Scianna, prima l’approccio documentaristico che si basa anche su una pianificazione del lavoro ben visibile nei quaderni di appunti, sui particolari, sulla bellezza naturale dei luoghi, su ciò che di bello l’intelligenza umana ha prodotto, poi quello emozionale che altro non è se non un’indagine sull’uomo e sulla sua essenza, immortalata da un uomo altrettanto sensibile che permea le immagini della sua personale visione della vita.