Compie 16 anni lo storico volume "Passeggiate forlivesi" di Mariacristina Gori

All’inizio dello sviluppo del turismo nell’entroterra forlivese il precoce volume di Mariacristina Gori, pubblicato nel 2002 a conclusione di un Service compiuto dal Soroptimist Club di Forlì, costituisce ancora oggi un’interessante pubblicazione, che affronta il tema della promozione turistica moderna della città secondo itinerari tematici, suddivisi per epoche storiche. La nostra città si presta per un’osservazione delle bellezze stratificate nei secoli, in alcuni casi sovrapposte le une alle altre, evidenziando il passare del tempo e le relative peculiarità artistiche. Per questo, l’ideazione di questi percorsi nel centro storico permette di acquisire conoscenze sulla città più velocemente e di apprezzarne l’espressività artistica continuativa nei secoli.

Nel corso di questi anni la promozione turistica dell’entroterra romagnolo ha compiuto grandi passi nella direzione del riconoscimento che la bellezza non risiede soltanto nei tradizionali campi delle architetture, delle sculture o delle collezioni pubbliche nei Musei, quanto anche nella città stessa e nell’immagine che di essa i cittadini concepiscono e vogliono offrire ai turisti. Da qui deriva anche l’attenzione verso il recupero per il riutilizzo in modi nuovi di tutto ciò che è rimasto dei secoli precedenti e che richiede un ripristino funzionale alle esigenze della comunità. La città è turistica non solo per ciò che si riesce a vedere, ma anche per quello che si può osservare nella vita quotidiana che riguarda l’ordine e l’interesse dei cittadini per gli eventi locali di approfondimento culturale. L’impegno di associazioni e delle guide per rendere Forlì turistica ha contribuito, con grandi sforzi degli interessati, a insegnare a guardare Forlì con gli occhi della bellezza, che non sono soltanto prerogativa delle città maggiormente meritevoli di questo sguardo frequentemente scontato, bensì anche dei centri che in realtà non furono “minori”, semplicemente rivolti a valorizzare i talenti propri che presentavano aspetti ugualmente interessanti o che attraverso i quali ci si adeguò al gusto dominate dell’epoca, o approfittando del passaggio di qualche abile artista noto e fermato a lasciare un segno della sua presenza.

Le committenze a coloro che già godevano di una certa fama consentono ancora oggi di legare Forlì a nomi eccellenti, trovando così percorsi di unione della città ai maggiori centri artistici nazionali. Il percorso di educazione alla visione e al riconoscimento del bello adottato nel corso degli ultimi due decenni ha certamente contribuito al recupero di tante parti ignote della storia della nostra città, offrendo la conoscenza ai cittadini, oggi in gran parte disponibili a fornire indicazioni sul patrimonio a qualunque turista chieda informazioni. E la Romagna offre molte possibilità analoghe nel suo territorio, permettendo la fruizione dei luoghi che sono diversissimi tra loro, tuttavia evidenziando una generale sobrietà impreziosita da bellezze monumentali ed artistiche di eccellente livello. È proprio questo che avvicina la nostra città a tante altre dell’Italia, rendendola in grado di offrire una proposta turistica che si evolve in continuazione, ripensandosi alla luce dei sistemi e delle modalità che il turismo richiede per la sua fruizione.

Pertanto, la promozione turistica in itinerari divisi per secoli nella città costituiva 16 anni fa una chiara organizzazione del patrimonio, di successo, che dopo quasi due decenni può essere arricchita di altre caratteristiche, che potrebbero far emergere altre bellezze ignote della città, spesse volte nascoste o poco conosciute, oggi particolarmente ricercate da tanti estimatori. Infatti, il volume inaugurava l’idea della passeggiata per ammirare le bellezze, includendo al contempo anche la gradevolezza del luogo che si fruisce nel tempo della camminata, che è la motivazione per la quale si scattano foto ricordo, in questi ultimi anni con gli strumenti più veloci che si hanno a disposizione e che rendono le immagini adatte ai profili social, diventando a quel punto patrimonio mondiale dell’umanità. Sì, Forlì ha proprio compiuto questo passaggio nel corso di questi 16 anni: dagli itinerari sulla carta, frutto di una promozione moderna, a luogo di bellezza di immediata visibilità nel mondo contemporaneo attraverso il web.