I segreti della bellezza della Chiesa del Carmine

La splendida chiesa del Carmine di Forlì che si affaccia su borgo San Pietro è una delle chiese più belle ed interessanti della città. La struttura, che dal Trecento ha subito ampliamenti nelle dimensioni fino a quelle attuali conferitegli nella prima metà del Settecento, riserva sorprese relativamente alla sua bellezza frutto dei segreti dell’arte applicati alle decorazioni. Per comprenderli a fondo è stato necessario approfondire lo studio della chiesa consultando i documenti archivistici, i quali hanno rilevato attraverso i materiali acquistati le modalità esecutive della imponente decorazione pittorica che ricopre pareti, volta e catino del presbiterio e le pareti e la volta della navata. Le ricerche archivistiche si sono intrecciate con l’imprescindibile studio architettonico della struttura necessario per l’importante restauro che la chiesa attende appena i fondi per finanziarlo saranno disponibili.

Unendo lo studio storico, le caratteristiche della struttura e le particolari informazioni derivanti dalle spese per i materiali destinati alla decorazione con le osservazioni delle superfici dipinte che presentano particolari effetti di degrado si è constatato che le decorazioni murali non sono ad affresco, quanto invece effettuate su intonaco asciutto, secondo una modalità esecutiva tipica degli sfondi scenografici che illusionisticamente ampliano le dimensioni della chiesa, trascritte nei trattati d’arte del tempo. Ad uno sguardo ravvicinato dei muri si può rilevare che lo strato lasciato dal colore è insufficiente nello spessore per potersi trattare di intonaco per affresco; le tracce del disegno presenti in alcuni punti rilevano la procedura del riporto dell’impianto decorativo architettonico ottenuto con l’ausilio di strumenti per poter disegnare le righe correttamente e conferire quell’aspetto di finta architettura che caratterizza la decorazione di tanti interni di chiese del Seicento e del Settecento. L’utilizzo di una tempera su muro asciutto permetteva una esecuzione più veloce e sicuramente di minor costo rispetto all’affresco, date le ampie superfici da decorare. L’autore della decorazione realizzata nel 1779 è lo stimato ornatista Gaetano Alemanni, un pittore bolognese formatosi all’Accademia Clementina, specializzata proprio in questo genere di arricchimento decorativo.

L’effetto finale è quello di una struttura che supera i confini delle pareti e dell’abside per introdurre in uno spazio che proietta nell’infinito, sia nel catino absidale, sia nel presbiterio secondo una complessa spiegazione teologica che ha radici nell’origine dell’ordine carmelitano. La freschezza di determinati particolari come gli angioletti che sorreggono i grandi vasi di fiori è risultato della ripresa della decorazione da parte di Francesco Olivucci, artista forlivese che nel 1951 intervenne con alcuni ritocchi. Così, osservando ciò che è stato compiuto torniamo con la mente agli anni della decisione della decorazione della chiesa effettuata in più momenti a seconda della disponibilità economica dei frati, tuttavia quella scenografica collocabile alla fine del Settecento. L’acquisto di molto gesso e di bianco, di carbone e di legname costituiva la spesa più ingente per comporre la base bianca sulla quale disegnare a carbone i contorni delle finte architetture attraverso un ponteggio mobile in legno che consentiva lo spostamento su tronchi d’albero del piano su cui l’artista posava per dipingere la sua decorazione. L’effetto gradevole deriva dall’esperienza del pittore, abile nel genere della quadratura, ossia del dipingere la finta architettura, tipologia mutuata dalla scenografia teatrale. Dunque, proprio nel cuore di Forlì si erge una chiesa che fu assai curata nell’allestimento decorativo, secondo l’intenzione di sistemare in città il riferimento della provincia per l’ordine dei Carmelitani. Pertanto, la decorazione interna permette di considerare come il risultato finale determinasse la particolare scelta di prassi artististiche, secondo un’idea di allestimento decorativo interno della chiesa che rispondeva ai canoni di ricchezza, di bellezza e di importanza che l’edificio doveva assumere. Oggi è ancora una splendida chiesa, che attende la sua giusta valorizzazione attraverso il restauro.