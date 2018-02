Il santuario di Fornò: le inaspettate forme del patrimonio forlivese

Nella campagna forlivese, tra le frazioni Carpinello e La Selva si trova Fornò frazioncina nota per il santuario di Santa Maria delle Grazie. La chiesa è meta di tanti fotografi esperti o amanti del genere che la ritraggono in immagini campestri, attorniata com’è dalle spighe di grano e dai filari di uva nella bella stagione.



La struttura presenta una forma circolare e la particolarità rende il santuario ancor più interessante, meta di studiosi e di appassionati dell’arte che si cimentano in tante ipotesi che possano spiegare la rotondità della struttura. Si tratta di una chiesa a pianta centrale edificata nel suo nucleo originale nel 1450 da Pietro Bianco da Durazzo, albanese di nascita che per un naufragio dalla costa giunse nel territorio forlivese abbandonando in seguito la precedente vita avventurosa da “corsaro”. Il barbiere di Pietro, Novacula, racconta nella sua cronaca forlivese, che la conversione del fondatore del santuario avvenne per la devozione alla Madonna. I cronachisti forlivesi riportano vari e differenti episodi che possano spiegare la sua devozione mariana, spingendosi fin al racconto dell’apparizione della Madonna ad una ragazza liberata dal demonio per intercessione della preghiera dell’eremita chiamato a soccorrerla proprio nel luogo dove Pietro decise di costruire il santuario.



Entrando nella chiesa si nota innanzitutto il primo nucleo dell’edificio costituito da una struttura circolare che presenta ancora le antiche apertura ad ogiva, sostituite da altre nel corso dei secoli, man mano che la struttura fu ampliata per ospitare i numerosi devoti che si recavano in preghiera alla Madonna la cui antica immagine era custodita sull’altar maggiore della chiesa. Sulla forma circolare sono state tante le ipotesi, una di quelle fa riferimento alla cultura religiosa del monaco, con familiarità con le piante centrali delle chiese dell’oriente cristiano. Tuttavia, Novacula descrive Pietro come uomo di scarsa cultura, dunque, la forma circolare rappresentava quella più facilmente edificabile rispetto alle forme più tradizionali delle chiese e furono impiegate le offerte dei devoti alla Madonna. L’idea iniziale corrispondeva quindi ad una piccola chiesa, che all’inizio del Cinquecento fu ampliata dai monaci di San Salvatore che abitavano il convento adiacente con lavori partiti dalla necessità di porre rimedio ai problemi della cupola. Nell’occasione si costruì l’ampliamento secondo la forma preesistente con le teorizzazioni architettoniche del tempo. L’unione con l’aspetto più culturale della progettazione delle chiese è probabilmente stato fatto dallo scultore Agostino di Duccio, autore per attribuzione, della Madonna con il Bambino posta nella nicchia di facciata della chiesa. Lo scultore era impegnato intorno al 1450 nell’impresa decorativa del Tempio Malatestiano a Rimini, progettato da Leon Battista Alberti. La veicolazione delle idee rinascimentali può dunque essere avvenuta tramite lo scultore fiorentino, il quale provenendo da un ambiente artistico molto vivace ed aggiornato come quello di Firenze può aver accolto e diffuso le teorie architettoniche albertiane che contemplavano anche la forma circolare per le chiese. Si aggiunga, inoltre, che la forma del Santuario esprime la perfezione della figura geometrica, associabile nel significato teologico alla Madonna.



Fatte molte considerazioni, il santuario rimane una struttura molto bella, esternamente ricca di tante decorazioni in cotto, di dettagli interessanti; così all’interno le pale d’altare e gli affreschi arricchiscono l’edificio di storia e di devozione. Pietro fu seppellito nel sepolcro in pietra che si trova all’interno della chiesa che lo vede scolpito sopra al sarcofago, secondo una tradizionale disposizione sepolcrale. Le belle fotografie che ritraggono il santuario al tramonto estivo ci immergono nell’atmosfera agreste del XVI secolo composta di profumi della natura. L’arrivo in auto presso il santuario stride con l’atmosfera che ancora ci regala, spingendoci con l’immaginazione a percorrere il lungo viale con il carretto e l’asinello. Il santuario rappresenta la storia, è una particolarità locale, è l’inconsueto che si mostra per una via misteriosa che solo la fede del suo fondatore può spiegare.