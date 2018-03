Le opere che "spiegano la Pasqua": dal tabernacolo del Corpus Domini alla Resurrezione di Piero

Nella riflessione di questa settimana intendo sottoporre un confronto tra due eccellenze artistiche delle quali è giusto parlarne specialmente nella settimana santa. Si tratta dell’imponente tabernacolo della chiesa del Corpus Domini a Forlì e del dipinto murale raffigurante la Resurrezione realizzato da Piero della Francesca a Borgo Sansepolcro, che recentemente ha svelato inediti importanti per la storia dell’arte. Il riferimento all’artista toscano è doveroso per due motivi: innanzitutto sull’arte di Piero della Francesca Forlì ha ospitato una mostra due anni fa ai Musei di San Domenico e la scorsa settimana a Borgo Sansepolcro in anteprima mondiale è stato presentato il restauro della celebre opera dell’artista con importantissime novità. A partire dalla tecnica esecutiva, non più riferentisi all’affresco, bensì ad una tecnica su muro che si è avvalsa dell’affresco solo per alcune parti.

Per le restanti parti sono stati impiegati leganti di altro tipo, fino a dipingere su intonaco secco con l’olio per diluire i pigmenti in polvere. Tutto ciò ha permesso di capire che l’artista fosse ben preparato sul risultato estetico da ottenere, grazie all’applicazioni di vari procedimenti esecutivi. L’inedita conoscenza delle tecniche pittoriche utilizzate in questo dipinto permette di rivalutare completamente la conoscenza dell’arte di Piero della Francesca. Le analisi scientifiche sull’opera hanno permesso di poter comporre una mappa delle differenti tecniche adottate sul muro onde poter intervenire adeguatamente per un restauro che potesse assicurare la sopravvivenza dell’opera in futuro. Infatti, una pesante vernice pigmentata sovrapposta nell’ultimo intervento di restauro aveva notevolmente scurito i colori provocando anche delle lesioni all’opera, perché trattata erroneamente come affresco, fra l’altro su un intonaco non originario della parete, ma riportato da altra parte nell’ubicazione attuale nell’arco di tempo di pochi anni dalla sua esecuzione.



L’immagine raffigurata, realizzata intorno al 1465, è quella di Cristo che risorge dalla tomba, concepita come sepolcro rinascimentale, secondo un’idea di attualizzazione dell’episodio evangelico. Cristo mostra le ferite della sofferenza e si presenta in vita sovrapponendosi ad un paesaggio che vede il passaggio dalla parte con gli alberi spogli a simbolo della morte a sinistra, alla primavera con le foglie e la natura che ha una nuova vita a destra. I soldati ai piedi del sepolcro, che nel vangelo di Matteo vengono ricordati a sorveglianza della tomba, non assistono alla Resurrezione, che rimane per il Cristianesimo la Verità piena di Mistero sul come possa essere avvenuta. E nemmeno la Sindone, il lenzuolo che ha avvolto Cristo morto, custodita in Cattedrale a Torino, ha potuto svelare la risurrezione attraverso le tracce lasciate dal sangue sgorgato dalle ferite di Cristo. I soldati hanno vari atteggiamenti, dall’essere privati di sensi alla sorpresa, fino all’incredulità di Cristo in vita, rivelando pertanto chi non ha creduto nel Figlio di Dio e chi vedendo ha ricevuto la prova della fede, anche attraverso una rivelazione improvvisa.



Per la grandezza e l’importanza dell’opera di Piero della Francesca portata a nuova luce, cosa possiamo proporre dalle bellezze della nostra città, esprimendo in parallelo un significato ugualmente pasquale? Il bellissimo tabernacolo della chiesa del Corpus Domini, vicina alla Cattedrale. Un’opera davvero interessante, probabilmente posta nella chiesa dopo la ricostruzione della fine del Settecento, che esprime la concezione dell’affermazione del Concilio di Trento sulla reale presenza di Cristo nel pane e nel vino consacrati, che rimane perennemente. Da qui la monumentalizzazione del luogo della custodia eucaristica, che riceve l’importanza che lo rende addirittura Tempio, che si impone sulla mensa Eucaristica. Sobrio, finemente impreziosito da decorazioni dorate, rappresenta un bellissimo esempio di tabernacolo, davvero rilevante tra quelli delle chiese del centro storico.

La chiesa del Corpus Domini era annessa al convento dove risiedevano le suore clarisse, dedicate all’adorazione perpetua dell’Eucarestia. La cura nel realizzarlo ci permette di comprendere come il messaggio cristiano di Cristo sacrificato fino alla morte e risorto si espliciti proprio attraverso le opere d’arte, che divengono segno del popolo cristiano che segue il proprio cammino di fede nella vita quotidiana, affidando ad artisti importantissimi e capaci la realizzazione delle immagini e degli oggetti fondamentali per la diffusione del principale messaggio evangelico e la perpetuazione dell’Eucaristia.