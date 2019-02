Compiono 25 anni le lunette degli artisti forlivesi nella chiesa di San Biagio

La chiesa di San Biagio in centro storico ha una storia piuttosto complessa. Edificata nel XV secolo insieme all’adiacente convento francescano e dedicata a San Girolamo fu ricostruita tra il 1951 ed il 1953 dopo la distruzione avvenuta durante la seconda guerra mondiale. La perdita degli ambienti originali ha determinato una lacuna importante nel patrimonio artistico locale. Citandone alcuni, la cappella Feo con le decorazioni di Marco Palmezzano e di Melozzo avrebbe certamente continuato a costituire un importante esempio dell’arte rinascimentale punto di riferimento per lo studio specializzato, testimoniando gli influssi ricevuti dagli artisti locali dal celebre Melozzo del quale rimangono oggi solo alcune opere.

Il trasferimento della tomba di Barbara Manfredi in San Mercuriale rappresenta un altro importante prelievo dalla chiesa distrutta, nell’impossibilità di ricollocarla velocemente a causa dei tempi di ricostruzione della nuova chiesa. Rispetto all’edificio rinascimentale la pianta si è arricchita di un transetto, mentre sono state abbandonate le profonde cappelle laterali che costituivano le parti più interessanti della chiesa. La forma è sempre longitudinale con un’ampia zona presbiteriale e le quattro cappelle per ogni lato che custodiscono altari originali ed altri appartenenti alla nuova chiesa. Da ricordare la presenza della grande pala con l’Immacolata Concezione di Guido Reni e il trittico di Santa Caterina d’Alessandria di Marco Palmezzano.

Nel 1994 in occasione del cinquantesimo anniversario della distruzione della precedente chiesa si decise di ricordare l’evento storico con una iniziativa volta all’arricchimento dell’interno di opere di artisti contemporanei e così nacquero “le lunette di San Biagio”. L’operazione era innovativa per il periodo in quanto costituiva l’occasione per riflettere sull’inserimento dello stile contemporaneo in un contesto di altre opere di vari secoli già ubicate nelle cappelle sopra agli altari. Scelti gli artisti e scelti i bozzetti vincitori si è proceduto alla realizzazione delle opere.

Gli artisti coinvolti erano tutti docenti di materie artistiche nelle scuole di Forlì e il loro essere membri attivi negli ambienti della formazione all’arte diede vita ad una fervida attesa per il risultato finale nello scoprimento delle opere collocate nella nuova sede. Infatti, non accadeva da molto tempo che si desse così tanto spazio all’arte contemporanea in una chiesa e soprattutto che si creasse un confronto tra l’arte degli ultimi anni del Novecento e quella dei secoli precedenti. Tutto questo alimentava la curiosità per il risultato finale, ma soprattutto apriva il dibattito sull’adeguatezza dell’arte contemporanea all’interno delle chiese, nel periodo in cui le caratteristiche per l’edificazione di tali luoghi di culto mostravano i segni del cambiamento sia in fatto architettonico, sia in fatto artistico.

La cerimonia di inaugurazione fu svolta al termine di una celebrazione eucaristica molto frequentata e gli artisti furono tutti elogiati per il lavoro compiuto. L’operazione raggiunse certamente il traguardo dell’originalità ed ancora oggi costituisce la particolarità nell’ambito dell’allestimento artistico interno della chiesa. Gli artisti coinvolti furono Roberto Casadio, Mario Di Cicco, Gianni Cenciarini, Miria Malandri, Daniele Masini, Ettore Nadiani, Pier Claudio Pantieri, Angelo Ranzi e Irene Ugolini Zoli. Solo alcuni di loro oggi non sono più viventi e il loro ricordo è presente nelle loro opere, caratterizzate dal proprio stile ben riconoscibile. L’anno scorso l’Associazione Forlì – Faenza ha raccolto in una mostra allestita a palazzo del Monte di Pietà i bozzetti che furono presentati alla commissione giudicatrice dei partecipanti, un’esposizione che permetteva di considerare non solo la prassi esecutiva costituita sempre da una prova di studio, ma anche la necessità di fornire un esempio dell’opera finita di più piccole dimensioni per una proposta.

I soggetti rappresentati sono inerenti al culto nella chiesa di alcuni santi: Santa Chiara e Santa Dorotea, San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio da Padova, San Francesco di Sales, San Luigi Gonzaga, Santa Caterina d’Alessandra, la Madonna del Fuoco, San Girolamo e la distruzione di San Biagio per un totale di 8 lunette. Ancora oggi le lunette sono visibili al loro posto all’interno della chiesa e sono uno stimolo a considerare come l’arte contemporanea possa essere inserita in contesti preesistenti e già arricchiti di altri manufatti e opere secondo una prassi consolidata nei secoli. Infatti, la ricchezza artistica in tanti edifici di culto deriva da un loro ripensamento nei secoli che produce strati di interventi riconoscibili rendendo le chiese ambienti storicamente vivaci.