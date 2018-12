Per il Natale di quest’anno migliaia di luci decorative per la città

La nostra città si è riempita di luci ovunque, dalle piazze ai balconi privati, dalle vetrine dei negozi alle vie del centro storico. Tante luci che illuminano il Natale di quest’anno, ma anche di ogni altro anno da quando l’elettricità ha permesso l’invenzione delle lampadine e la ricchezza dei colori ha spinto la creatività a progettare sempre di più fonti luminose allegre che colorano gli ambienti nel quale si abita o si lavora. L’impegno profuso per gli addobbi aiuta ad immergersi prima del tempo giusto nell’atmosfera del Natale e delle feste che si legano in quei quindici giorni straordinari, unici nell’anno solare. Quest’anno le feste sono state anche sfiorate da un velo bianco facendoci immaginare il “bianco Natale”, come si desidera per questa festa tutta cristiana.

Senza aprire il dibattito per giudicare il risultato estetico del nuovo allestimento di luci della città, certamente apprezzabile per la ricerca dell’originalità rispetto agli anni precedenti, si evidenzia l’intenzione di valorizzare le peculiarità architettoniche degli edifici, sottolineate dalle migliaia di lampadine che contornano le forme, o sono sospese nell’aria in forma di stelle, che scendono dal cielo in catene di stelle, ma che divengono specifica attrattiva per i più piccoli con Babbo Natale e la slitta posizionati in luoghi del centro storico che invitano ad un percorso fra le piazze.

In piazza Saffi non manca nulla: l’albero, grande, che riempie di allegria lo spazio urbano e il presepe, visto dal vivo qualche giorno fa e realizzato dall’Associazione Amici del Presepe di Forlì nella Sala XC Pacifici. I due elementi costituiscono i simboli del Natale, da una parte l’albero decorato sotto al quale Babbo Natale posizionerà i suoi doni e dall’altro la rappresentazione della Natività, divenuta ormai una tradizione irrinunciabile alla quale si applicano anche gli artisti e tanti amatori del genere che partecipano con entusiasmo alla rassegna allestita a palazzo Albertini. Così Forlì, come piazza San Pietro in Vaticano, ha entrambi i simboli, pieni di luce come richiede il significato del Natale.

Parlare di questa festa vuol dire considerare ciò che fonda il cristianesimo e le melodie e le parole dei canti tradizionali spiegano bene ciò che rappresenta il significato del Natale. “Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor” è il ritornello del canto dedicato alla luce della fede in Cristo, Astro del ciel, nel quale Gesù è paragonato all’astro più luminoso del cielo. E alla luce delle stelle è paragonato Gesù nel canto napoletano della metà del Settecento di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori Tu scendi dalle stelle insegnato fin da piccoli ai bambini per spiegare il significato della festa e chi è Gesù Bambino. Perciò, il tema della luce è centrale nel Natale e lo abbiamo declinato nei nastri dorati ed argentati, nelle lampadine, nelle candele che accendiamo sulle tavole imbandite nella notte della vigilia con le famiglie che si ritrovano insieme spesso solo in questa sera e che innalziamo nella messa di mezzanotte nelle chiese. Ecco, proprio la luce che fa chiarezza, che va vedere meglio potrebbe essere l’augurio che potremmo scambiarci in città nella notte della vigilia e nel giorno di Natale, perché possiamo essere sempre vigili di fronte al mondo che cambia velocemente, che richiede sempre di più lo sforzo di comprenderlo e quindi di saper vedere la parte più nascosta della verità. Buon Natale a tutti i nostri lettori!