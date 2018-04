Nel dibattito sulla Maddalena, a Forlì il film dedicato e numerose opere d’arte esposte

Quest’oggi vorrei offrire qualche spunto di riflessione sulla figura della Maddalena, intorno alla quale è stato fatto un film proiettato a marzo nelle sale cinematografiche locali che ha sollevato innumerevoli domande e suscitato la curiosità ad approfondire il personaggio. L’occasione è offerta anche dalle tre Deposizioni dalla croce che sono attualmente esposte ai Musei di San Domenico nella mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio” allestita dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Si tratta di tre opere realizzate da Livio Modigliani, Federico Barocci e Giorgio Vasari e recano lo stesso schema compositivo. Il primo artista è forlivese e la sua opera è custodita nella Pinacoteca locale, ricovero successivo alla prima ubicazione nella chiesa di San Giacomo; Barocci è nativo di Urbino e l’opera è una pala d’altare della Cattedrale di Perugia; Vasari è nato ad Arezzo e la sua opera è la pala dell’altare maggiore della chiesa del convento cenobitico di Camaldoli. Prima quella di Vasari eseguita circa nel 1540, le altre due sono state realizzate tra gli anni ’60 e ’70 del Cinquecento e appartengono a tre ambienti artistici differenti, tuttavia accumunati dall’influenza toscana e dallo stesso riferimento iconografico relativamente al soggetto, con accentuazioni personali su alcuni aspetti che dipendono dallo stile personale impiegato nel dipingere. Comune è l’interpretazione drammatica del tema e la concitazione dei personaggi, rappresentati con enfasi sentimentale molto vicina alla teatralità, che distingue la Deposizione dalla croce dagli altri tre momenti raffigurati nell’arte, ossia la Crocifissione, la Pietà e il Compianto, quest’ultimo preferito in scultura con composizioni più essenziali che vedono Cristo morto adagiato per terra e Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo e il gruppo delle Marie attorno al corpo di Gesù, come si può vedere nell’opera custodita nella cripta della Cattedrale di Modigliana, davvero interessante.

Si può dire che la sequenza dei momenti della morte in croce, del prelievo del corpo e del dolore siano tutti stati codificati in iconografie ben stabilite, che si basano sulla lettura dei vangeli e sull’interpretazione dal risultato efficace, per comunicare e quindi istruire il popolo analfabeta, conferendo alle pale d’altare o ai gruppi scultorei un compito divulgativo. La concitazione dei personaggi fa da cornice ad una composizione piramidale il cui vertice è costituito dalla croce, dalla quale scende il corpo morto di Cristo, e termina alla base nel gruppo delle donne, le Marie, dove predomina la Madre di Gesù, sempre svenuta dal dolore. Con una scena più aperta sullo sfondo al paesaggio naturalistico nell’opera di Vasari, a quella ad obiettivo maggiormente focalizzato sulla scena nel dipinto di Modigliani, a quello che vede la scena su un fondo di cielo che partecipa alla tragedia, le tre deposizioni dalla croce sono coinvolgenti nei sentimenti, così come richiedeva il trattato sull’arte del dipingere immagini sacre del cardinale Paleotti, Arcivescovo di Bologna, pubblicato nel 1582 e che le tre Deposizioni anticipavano.



Il vangelo di Giovanni racconta del gruppo delle donne sotto alla croce e coloro che andarono al sepolcro il mattino di Pasqua trovandolo vuoto. Maria di Magdala è la figura che ha destato più interesse di tutte le donne essendo lei la destinataria della visione di Cristo Risorto, innescando ora un’interpretazione con la prostituta convertitasi, ora la figura spirituale che segue Gesù nella sua predicazione. Nell’ultimo film proposto dal regista Garth David la Maddalena è una donna che matura una profonda esigenza di una fede che coinvolga tutta la sua esistenza e incontrato Gesù lo segue, divenendo rappresentativa di una interpretazione sul personaggio non sempre gradita dagli esperti della filmografia religiosa, in quanto versione contemporanea che non la rende sempre credibile. Ma Maddalena chi era? È sempre raffigurata nelle Deposizioni dalla croce come colei che soccorre Maria svenuta o colei che è sotto alla croce nella morte di Cristo. A lei è stata dedicata una mostra a Loreto nel Palazzo Apostolico nell’autunno 2016, curata da Vittorio Sgarbi, che l’ha studiata nei dipinti di vari secoli che la ritraggono tra peccato e penitenza.

Nello studio scaturito dalla mostra si fa luce sull’errore che si fece nel dare credito a narrazioni inesatte dei vangeli apocrifi, riprese dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. Nella mostra allestita nell’anno del Giubileo della Misericordia, nel quale il papa ha definito la Maddalena Apostola tra gli Apostoli, si è chiarita l’interpretazione data da Gregorio Magno che la definì una peccatrice in quanto Gesù aveva scacciato da lei sette demoni. Dalla sua guarigione scaturisce una fede più profonda e dunque il personaggio così tanto rappresentato nell’arte, caricato di significati che hanno contribuito a confonderla nella sua essenza originaria con altre figure femminili raccontate nei vangeli.



È perciò rilevante che il linguaggio comunicativo dell’arte, che nei secoli ha mescolato nella Maddalena più figure, ha contribuito ad una conoscenza del personaggio mediata prevalentemente dalle stesse opere.