Nelle chiese e nei palazzi forlivesi la primavera nei bellissimi fiori dipinti

Avvicinandoci all’inizio della primavera, iniziando a sentire il canto degli uccelli mattutino, osservando la comparsa delle piccole viole profumate nei giardini, il pensiero si rivolge spontaneamente ai fiori dipinti, affrescati, decorati nei soffitti delle chiese e dei palazzi del centro storico della nostra città.

Abbiamo già detto delle bellissime rose che ornano la decorazione del presbiterio della chiesa del Carmine, di una vivacità e freschezza che par di poterle prenderle dalle braccia degli angioletti che le mostrano. Le decorazioni che vedono la presenza dei fiori nelle volte delle chiese hanno sempre un significato inerente alla al luogo nel quale sono stati dipinti. Se nel presbiterio della chiesa del Carmine troviamo bellissimi esemplari di rose, altrettanto belli, anche se modellati e applicati alla volta sono quelli che ornano la Cappella della Madonna del Fuoco in Cattedrale e che sono stati estesi nella ricostruzione ottocentesca al presbiterio e alla volta anche della navata centrale. Perché la rosa è associata alla Madonna? Perché è il fiore più bello, profumato e il più particolare da dipingere perché ne esistono molte varietà, costituendo così un elemento al quale sono associate le virtù di Maria, che nell’arte sono spiegate attraverso proprio i fiori che le sono stati affiancati con significato simbolico. Il giglio, ad esempio, nell’iconografia dell’Annunciazione spiega la purezza di Maria.

Fiori altrettanto splendidi sono stati dipinti nell’apparato decorativo della volta dell’Oratorio di San Giuseppe dei Falegnami nel quale Angelo Zaccarini alla metà del Settecento li dipinse a completamento della finta architettura rendendola una delle più belle volte affrescate a Forlì. La decorazione a fiori appartiene specialmente al Barocco e fu ripresa anche nel Settecento e nell’Ottocento nelle chiese della città dove sono tante le applicazioni di fiori per renderle più interessanti e belle. Nella chiesa del Suffragio i fiori dipinti costituiscono la decorazione per la grande cupola che ha l’intenzione di valorizzare la bellezza della finta architettura che innalza illusionisticamente la struttura. Il motivo floreale costituisce una decorazione ripetuta in molti contesti, anche nelle dimore private. Certamente la gradevolezza del soggetto costituisce motivo per poterli raffigurare per l’allegria che essi portano con i colori e le forme che li caratterizzano, tuttavia il decorativismo li rende distanti dall’interpretazione della natura morta tanto cara ai romagnoli attraverso le opere dei migliori interpreti del genere e ancora oggi portata avanti da tanti artisti che nella natura morta si sono specializzati.

Sia nell’ambito della decorazione, sia in quello della pittura il fiore rappresenta un soggetto la cui bellezza è lasciata anche alla resa pittorica dell’artista che lo dipinge, alla sua abilità ed interpretazione, anche se la maggior indipendenza stilistica è stata raggiunta nella pittura da cavalletto rispetto alla decorazione, maggiormente legata a tipologie consolidate e meno soggetta a variazioni anche per la tecnica ad affresco o su intonaco secco utilizzata.