Antichi palazzi, antiche memorie. Studiare oggi a palazzo del Merenda nelle sale delle raccolte Piancastelli

La biblioteca cittadina è ubicata da quasi un secolo nel palazzo del Merenda, edificio del XVIII secolo costruito in borgo Cotogni inizialmente per le esigenze di una città che necessitava di un ospedale. Certo, osservando la planimetria e la dislocazione attuale pensare che spazi così grandi potevano essere destinati alla cura delle persone e agli ambulatori induce a riflettere su quanto la medicina e il progresso scientifico abbiano cambiato radicalmente la tipologia di struttura dedicata alla cura sanitaria delle persone. Per questo, con la costruzione dell’ospedale Morgagni all’inizio del Novecento poco distante, gli spazi così grandi sono stati occupati dalla Pinacoteca e dalla Biblioteca. Alcune sale, in particolare, sono state dedicate ad una sezione speciale costituita dalle raccolte Piancastelli e dai fondi antichi.

Senza addentrarsi troppo nel patrimonio custodito in questo fondo, il più importante e vasto della Romagna e a lei in gran parte dedicato, il punto di vista che offriremo oggi è quello del lettore, del fruitore delle antiche sale, certamente notato da tutti coloro che in quegli ambienti hanno compiuto gli studi e trascorso molto tempo ispirati dalle sale antiche. Leggere, studiare nelle stanze che hanno alle pareti armadi nei quali sono custoditi manoscritti, antichi libri a stampa, raccolte di disegni, solletica la mente ed istiga alla ricerca delle informazioni con ancor più avidità rispetto agli ambienti più moderni delle biblioteche, molto più simili a quelle di generiche aule di studio nelle quali prevale il criterio della funzionalità. Nelle sale del palazzo del Merenda il ticchettio delle scarpe sul pavimento in cotto immergeva lo studioso nell’ambiente storico, contribuendo alla concentrazione sull’opera da studiare e stimolando una maggiore volontà alla ricerca.

I tavoloni grandi sui quali gli studiosi hanno appoggiato i libri costituivano ottimi ed ampi appoggi si scuro equilibrio; il silenzio accompagnava lo sguardo verso i contenuti della ricerca. Le sale delle raccolte Piancastelli hanno ancora l’arredamento originario, le librerie e le vetrine del tempo, mostrando il bene posseduto insieme a diverse opere d’arte che compongono la collezione. Studiare nelle sale con i soffitti decorati e dipinti o impreziositi dagli stucchi, con le pareti inscurite dal tempo, con l’affaccio sul cortile interno del palazzo dalle cui finestre si vedono le pareti dell’edificio con l’intonaco consumato che lascia intravvedere i mattoni della costruzione, immerge nell’atmosfera dello studio storico, della ricerca delle informazioni del passato, della conquista dell’erudizione e del sapere su ciò che non conosciamo più. Le opere d’arte presenti nella sala arricchiscono di arredo artistico gli ambienti, legando sempre di più la biblioteca alla storia che la costituisce, composta di cittadini che con lungimiranza hanno ritenuto importante offrire lo studio della cultura in un luogo che potesse essere adatto alla fruizione.

Tra storia, libri antichi, gli ambienti mostrano il tempo trascorso e allo stesso momento pongono la domanda sulla destinazione di un palazzo assai importante ed interessante dal punto di vista architettonico che, come in moltissimi altri luoghi dell’Italia, possiede una biblioteca fonte della cultura con un ottimo approfondimento sulla Romagna in un luogo tipicamente da biblioteca, come lo immaginiamo solitamente. L’ampio scalone di accesso impreziosito dalle statue della Munificenza e della Carità permetteva l’accesso alle sale sia della biblioteca, sia della Pinacoteca, che possedeva un ampio salone nel quale le opere di più grandi dimensioni trovavano ed in parte ancora oggi hanno lo spazio adeguato all’esposizione e la fruizione a diverse distanze.

Nella Guida di Forlì di Ettore Casadei del 1928, preziosa fonte per molti dati sulla città, l’autore ha riportato una interessante cronologia di tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione sia del patrimonio culturale e nella sua conseguente organizzazione, sia nell’acquisizione e donazione di ulteriori fondi che hanno arricchito la biblioteca fino a costituirne un punto di riferimento in Romagna. Curioso sapere che nel 1928 la biblioteca offriva il servizio di apertura per almeno sette ore al giorno per tutta la settimana, con adattamenti orari a seconda delle stagioni e delle esigenze degli studiosi. Il palazzo oggi necessita di importanti interventi di restauro che si auspica che possano avvenire prima possibile per consentire la fruizione di quegli ambienti ancora a lungo, perché hanno permesso lo studio e la ricerca in un luogo che corrisponde perfettamente all’idea tradizionale e consolidata di biblioteca.