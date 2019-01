Quale tema quest’anno per la cultura forlivese? L’Ottocento!

Fervono i preparativi per completare l’allestimento della mostra dedicata all’arte dell’Ottocento che certamente sarà affiancata da molti eventi collaterali sviluppati a tema. Tornando a parlare di passeggiate culturali in città, quale itinerario sarebbe possibile svolgere in centro a Forlì visitando i monumenti ottocenteschi? Considerando che la città nei secoli precedenti era stata arricchita con notevoli contributi sia nell’ambito dell’architettura, sia in quello della pittura e della scultura, ciò che è stato aggiunto nel corso del XIX secolo non riguarda soltanto gli edifici, ma specialmente decorazioni, sculture, modellati artistici che hanno impreziosito i palazzi delle famiglie nobili della città. Della maggior parte di questi ancora oggi godiamo della visione e usufruiamo degli ambienti laddove è possibile vederli pubblicamente, tuttavia sono molti i tesori nascosti e le bellezze custodite nei palazzi del centro storico.

Per costruire il percorso possiamo farci aiutare ancora una volta dal volume di Mariacristina Gori “Passeggiate forlivesi” nel quale la storica dell’arte aveva già ideato l’itinerario ottocentesco. La passeggiata ha inizio dalla chiesa della Trinità dove è ubicata la stele funeraria a ricordo di Domenico Manzoni di Antonio Canova, preziosa opera che introduce subito al tema della bellezza neoclassica, della quale la città è ricca specialmente nell’ambito della decorazione dei soffitti. Avvicinandosi alla piazza principale, doverosa è la sosta per visitare i palazzi Manzoni, Gaddi e Torelli Guarini nei quali i bellissimi soffitti decorati immergono nell’atmosfera ottocentesca custodita entro le mura di mattoni che compongono le facciate sobrie delle dimore storiche di Corso Garibaldi.

L’itinerario continua in via Leone Cobelli per la visione della chiesina del Miracolo che sorse sul luogo dell’evento straordinario avvenuto il 4 febbraio 1428 che diede inizio al culto per la Madonna del Fuoco rappresentata da una preziosa xilografia scampata all’incendio della scuola. Proseguendo verso la Pinacoteca nei Musei di San Domenico arriviamo alla visione dell’Ebe di Canova, un’altra importantissima opera della collezione civica della città; il ritorno in piazza del Duomo permette la tappa alla chiesa annessa al monastero del Corpus Domini.

Fin qui abbiamo considerato tutto ciò che alla metà dell’Ottocento era già presente a Forlì con la propria identità neoclassica, tuttavia il l’edificio più attinente al periodo considerato dalla mostra è il Duomo, che fu ricostruito nella maggior parte della struttura a partire dal 1841, trovando conclusione dopo molti anni fino alla completa visione dell’edificio alla fine dell’Ottocento. Gli importanti interventi pittorici di Pompeo Randi aggiornarono lo stile nell’ambito del purismo, unendo il duomo alle altre decorazioni svolte dall’artista nel palazzo della Provincia e in palazzo Hercolani in via Maroncelli. Il percorso può fare tappa in piazza Saffi, per il palazzo Comunale ampliato nell’Ottocento e terminare in corso Mazzini, la via che possiede in maniera più chiara una definizione ottocentesca, con la preesistente chiesa del Carmine.

Queste le tappe essenziali, ma con un recupero più capillare delle bellezze ottocentesche si potrebbe ampliare la conoscenza della città nel XIX secolo. È un itinerario vasto, che consente il passaggio dalla pittura di Felice Giani e la scultura di Canova a Pompeo Randi, pienamente inserito nell’aggiornamento artistico della seconda metà del secolo. Una valida occasione per conoscere inoltre architetti locali che seppero interpretare l’evoluzione della città attraverso edifici dedicati a specifiche funzioni ed oggi chiaramente inseriti nel contesto del loro tempo. Auguriamo che nel corso della mostra ai Musei di San Domenico, si possa ripercorrere ancora questo percorso passeggiando per la città, gustando la tipicità locale e apprezzando la ricerca del bello che nobili e cittadini ricercarono per abbellire i luoghi privati e pubblici di Forlì.