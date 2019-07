Natura e architettura: la bellezza del santuario di Montepaolo tra itinerari e cammini per il turismo in Appennino

Le vacanze trascorse nella natura ricevono un apprezzamento crescente anche nel nostro territorio. L’Appennino Tosco-Romagnolo riserva bellissime sorprese e custodisce itinerari antichissimi che per la passione degli estimatori sono divenuti cammini percorribili in qualsiasi stagione, per il relax ed il divertimento, ma anche per la riflessione personale visti i numerosi santuari, monasteri e chiese rurali che nei secoli hanno trovato ubicazione nel nostro territorio. Ed è specialmente quest’ultimo aspetto che ci porta alla considerazione che la bellezza del nostro Appennino deve aver affascinato anche quelle comunità monastiche che trovarono il raccoglimento spirituale adeguato alla preghiera in luoghi che potevano ispirare la concentrazione e il silenzio. Tra i personaggi che hanno lasciato un segno indelebile del passaggio nelle nostre colline possiamo certamente citare Sant’Antonio di Padova il cui soggiorno è ricordato nell’eremo di Montepaolo, oggi meta di itinerari spirituali, artistici e naturalistici. Per parlare di questo luogo molto caro ai forlivesi ricorriamo ad un’insolita guida stampata del 1931 e proprio dedicata a Montepaolo.

La guida storica presenta l’eremo fornendo innanzitutto i dati geografici con il riferimento anche all’altitudine, 424 s.l.m., e via via tutte le colline che lo circondano; la citazione di un castello sulla cima del monte già non più visibile da tempo lascia spazio alla descrizione del luogo. La permanenza di Sant’Antonio a Montepaolo, giuntovi da Assisi nel 1221 insieme a frate Graziano, Ministro della Romagna per l’ordine dei Francescani, non ha un periodo riconosciuto all’unanimità, cioè le cronache riferiscono di una permanenza di 15 mesi e altre solo 9. Nel 1222 è ricordato a Forlì, disceso da Montepaolo, perché invitato ad un discorso che inaugurò la sua predicazione, svelando spiccate capacità oratorie, riscuotendo l’approvazione del suo compito perfino da San Francesco. Da quel momento non fece più ritorno a Montepaolo perché impegnato nella predicazione, tuttavia il ricordo del suo soggiorno fu sempre vivo nella memoria degli abitanti della valle del Montone. Nel suo viaggio verso Montepaolo egli sostò a Castrocaro presso una famiglia, dove ebbe la visione di Gesù Bambino e sul monte le leggende raccontano che egli comandasse al vento di placarsi affinché potesse recitare le preghiere immerso nella natura.

La prima struttura sorse nel 1629: si trattava di un Oratorio edificato dopo il miracolo ad opera di Sant’Antonio della guarigione da una malattia gravissima di un abitante di Castrocaro, come si può vedere nel dipinto parietale realizzato all’interno della chiesa. Dal miracolo avvenuto, nel tempo di un anno l’edificio fu costruito. Un secolo più tardi l’oratorio necessitò di restauri e padre Michelini di Forlì, conosciuto per la vicenda del monastero e della chiesa del Corpus Domini, si impegnò a riedificarlo consacrandolo il 13 giugno 1790, arricchendolo di arredo liturgico importante, con il sostegno economico di numerosi fedeli e del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo; lo ufficiarono i Frati Minori della provincia Bolognese e dal 1895 se ne occuparono i Frati di Rocca San Casciano. In quell’anno fu distrutto da una frana e fino al 1907 le macerie caratterizzarono il luogo. Un anno più tardi la chiesa e la grotta della preghiera del santo furono ricostruite.

La guida al Santuario, terminato nella ricostruzione e decorazione interna da pochi anni, finisce la narrazione con queste parole particolarmente adatte alle nostre osservazioni sulle bellezze del territorio: “La chiesa fu anche ornata di artistici dipinti. Così ora chi sale a Montepaolo vede, fuori della chiesa, il sorriso della natura, e, dentro, il sorriso dell’arte”. L’edificio si presenta di proporzioni adeguate alla popolazione locale, edificato in stile riecheggiante il Gotico per il ricordo del secolo a cui appartenne Sant’Antonio, all’interno è interamente decorato in stile ma con la revisione di inizio Novecento, quando alcuni movimenti artistici riprendevano dal passato specialmente dal Medioevo e dal Rinascimento per riproporre con le opportune integrazioni le rivisitazioni. L’effetto è gradevole, in un santuario artisticamente curato, non abbastanza valorizzato tra le bellezze artistiche del territorio e per il quale le ricerche di approfondimento potrebbero inserirlo in un percorso di architettura sacra di inizio Novecento con le sue specifiche peculiarità.