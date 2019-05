Raccontare la storia e i personaggi. È nato un nuovo sentiero sulle colline forlivesi

Il racconto è divenuto protagonista di molte modalità di presentare ciò che è intriso di storia e di significato, perché permette l’immedesimazione profonda nell’argomento conducendo lo spettatore ad immaginare o a ricordare nella storia l’oggetto del racconto. Le testimonianze di chi ha vissuto il momento dell’evoluzione nel trascorrere del tempo arricchiscono di significato l’esperienza che deve essere raccontata.

E così, anche per la storia di Sadurano, piccolo borgo sulle colline di Forlì, è giunto il momento di raccontare quello che è avvenuto nella sua rinascita grazie all’opera di don Dario Ciani parroco della chiesa locale. L’iniziativa messa in campo dall’Associazione Amici di don Dario ha arricchito di un ulteriore percorso, di un cammino, di una passeggiata tra il verde della vegetazione spontanea, il già nutrito numero di percorsi dedicati. In quello che porta il nome del fondatore della comunità di Sadurano ci sono anche i pannelli che spiegano le attività svolte per ricostituire l’antico borgo e riportarlo alla vita con la funzionalità originaria, seppur frutto di un progetto rivolto all’ambito sociale.

Il borgo era già stato studiato in una pubblicazione data alle stampe nel 2006 a cura di Gilberto Giorgetti, con la presentazione di don Dario e nel quale le informazioni storiche erano state recuperate anche consultando gli archivi, specialmente per la ricostruzione della storia della chiesa che si trova nel centro della frazione. L’operazione aveva coinvolto più studiosi proprio come richiede una vera ricerca complessiva finalizzata non soltanto a delineare gli aspetti storico artistici, quanto anche quelli rurali che hanno caratterizzato le colline romagnole. Dalla storia ricostruita nella ricerca al racconto passeggiando che si è costituito nell’ultima iniziativa dell’associazione che divulga l’opera del fondatore della comunità di Sadurano.

La rivalutazione dei cammini rappresenta un’operazione turistica di recente riacquisizione nell’attenzione delle Amministrazioni Pubbliche e di coloro che valorizzano il turismo delle vacanze naturalistiche. E il nostro territorio si presta a molteplici percorsi da apprezzare proprio per la completa immersione nella natura, ottimo per chiunque voglia lasciare il rumore delle città o la vivacità delle spiagge per dedicarsi ai suoni della natura e alla passeggiata rilassante e che concilia la riflessione. A Sadurano è possibile con una componente in più rispetto ad altre zone, perché il racconto accompagna la camminata aggiungendo anche informazioni sulla meta che si deve raggiungere e sull’operato di don Ciani.

Il sacerdote forlivese, infatti, non aveva pensato soltanto agli aspetti relativi alle attività economiche ed artigianali ricostruite, ma con la collaborazione di molti esperti aveva fatto di Sadurano un punto di riferimento per l’arte, con rassegne di musica che ancora oggi rappresentano un interessante punto di riferimento per l’attività concertistica romagnola e mostre di artisti contemporanei. Non si può non ricordare l’iniziativa di costituire una Via Crucis con le opere dei maggiori artisti forlivesi, ancora oggi visibile all’esterno della chiesa dove le formelle sono state protette nelle nicchie appositamente ricavate nel muro che la circonda.

Il racconto non è soltanto esclusivo di argomenti naturalistici: tale modalità è piuttosto diffusa come proposta di divulgazione sia di edifici storici, sia di luoghi, perché presta attenzione ad una struttura comunicativa che è lontana da termini tecnici e lascia spazio alla capacità personale di interessare, di emozionare e all’intervento anche di testimonianze e di ricordi di chi ha vissuto l’esperienza. Il racconto è coinvolgente proprio per questo, senza tralasciare la verità di ciò che si intende proporre relativamente all’oggetto prescelto. Se per molti anni si è lasciato spazio ad una divulgazione fatta dai tecnici del mestiere, ora il racconto è proposto da specialisti della comunicazione con i dati fondamentali sull’oggetto e la giusta composizione della storia che non è solo tale, ma anche descrizione ed osservazione. Dunque, un nuovo cammino si è aggiunto a quelli già costituiti da molto tempo nel territorio e la passeggiata fino al borgo di Sadurano consentirà certamente di apprezzare le bellezze dell’entroterra romagnolo accompagnati dalla storia della rinascita di questo antico borgo locale.