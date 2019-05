Una musica per Benedetta: concorso diocesano per accompagnare l'inno della Beata

Non è frequente una beatificazione, non è frequente un concorso diocesano per un brano dedicato. L’occasione dell’evento che vedrà protagonista a Forlì la venerabile Benedetta Bianchi Porro di Dovadola, che il 14 settembre sarà beatificata in Cattedrale, crea l’opportunità di poter indire un concorso per un brano musicale con un testo già acquisito. L’operazione non è semplice perché si tratta di conoscere la ragazza, la sua vita e il suo pensiero, nonché il percorso religioso compiuto nella sofferenza della malattia che è la motivazione della sua santità.

Sono diversi i compositori di musica sacra che nella nostra diocesi si sono dedicati alla scrittura del testo e alla composizione della musica. Basti pensare all’Inno della Madonna del Fuoco, La vivida fiamma, che si canta nel giorno della festa della patrona in cattedrale, con il testo di Monsignor Adamo Pasini e la musica di Monsignor Giuseppe Prati, don Pippo; oppure le composizioni che don Arturo Femicelli ha scritto anche per Benedetta. Tra gli autori certamente più noti si ricorda Paolo Bonaguri che per la musica sacra si è speso affinché ogni momento diocesano importante fosse accompagnato da adeguate composizioni musicali che comprendono anche intere Messe cantate o singoli brani messi in musica. Da rilevare è la semplice memorizzazione dell’Inno alla Patrona, tra i più amati nell’ambito delle composizioni musicali di autori che appartengono al nostro territorio, un elemento da tener presente per i compositori che si accingono alla creazione dell’inno a Benedetta.

Per il brano oggetto del concorso l’apertura ai compositori musicisti dei conservatori e delle diocesi apre ad una variabilità delle proposte importante ed interessante, per la creazione di un accompagnamento musicale che rispecchi le parole del testo e che sia adeguato alla figura della ragazza. I segreti della composizione in questo caso sono sempre tali e personalissimi, così le interpretazioni della futura beata data dai compositori fa divenire loro, insieme al poeta Rondoni, cantori della spiritualità della ragazza che morì in giovane età per una malattia incurabile.

Tra le richieste del bando viene dato risalto al ritornello che deve essere cantato dall’assemblea, dunque al di là dell’inventiva occorre essere coscienti che il brano che si va a comporre non è solo di ambito sacro ma che deve appartenere anche alla liturgia che deve accompagnare, specialmente nel giorno della beatificazione. Dunque, facilità di memorizzazione della melodia, un tempo adeguato all’esecuzione assembleare dovranno essere gli ingredienti fondamentali per la composizione del brano dedicato a Benedetta. Si tratterà di una riflessione sulla musica contemporanea, tra tradizione ed innovazione, con gli strumenti dell’orchestra ma anche con quello tipico dell’assemblea che è l’organo o anche a voce libera e coro polifonico. Un compito complesso, che stimola la curiosità di conoscere cosa le menti creative di coloro che vorranno partecipare intenderanno proporre.

L’inno è solo una parte degli eventi e delle iniziative previste per i festeggiamenti della beatificazione di Benedetta, presto inizieranno i lavori di restauro anche alla parrocchia di Sant’Andrea Apostolo a Dovadola per preparare la struttura e gli altari interni alla chiesa, dato che qui in una cappella allestita riposano le spoglie mortali della venerabile. Pacchetti di soggiorno nel territorio sono già pronti, così la promozione locale, specialmente dell’arte sacra, e l’accoglienza dei pellegrini.