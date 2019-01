Winckelmann, Antonio Canova, Vittorio Sgarbi: un incrocio fortunato per tornare a parlare della scultura di Ebe

La notizia del nuovo ruolo conferito al critico d’arte Vittorio Sgarbi cade nell’incrocio di diversi eventi concomitanti che permettono di tornare a parlare della scultura di Antonio Canova che è una parte sostanziale della collezione della Pinacoteca Civica di Forlì. Infatti, è attualmente in corso ai Musei Vaticani fino al 9 marzo la mostra che vede protagonista Winckelmann e le sue osservazioni sulle opere della collezione antica dei Musei Vaticani che ispirarono le sue riflessioni estetiche dalle quali trasse linfa il Neoclassicismo.

Vittorio Sgarbi nominato presidente della Fondazione Canova a Possagno dovrà portare a compimento il progetto sulle celebrazioni canoviane che avranno inizio l’11 luglio 2019 e termineranno il 13 ottobre 2022, data che ricorda i duecento anni dalla morte di Antonio Canova. Già due anni fa si concluse l’8 gennaio una mostra allestita ai Musei di San Domenico dedicata al viaggio di Ebe, la celebre scultura commissionata dalla contessa Veronica Zauli Naldi Guarini di Forlì al famoso scultore.

La mostra traeva spunto dalla precedente esposizione curata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che ad oggi rimane l’evento al vertice delle preferenze del pubblico tra tutte le mostre allestite ai Musei di San Domenico. Nell’occasione dell’esposizione del 2016 si resero visibili anche alcune opere della Gipsoteca di Possagno lesionate durante la seconda guerra mondiale. Dopo il restauro lungo molti anni sono state restituite pressoché integre al pubblico o mutilate solo di alcune parti. La Gipsoteca conserva i modelli creati ed utilizzati da Antonio Canova per riprodurre le sue sculture e sono molto interessanti specialmente perché testimoniano le procedure utilizzate dall’artista per la realizzazione delle sue opere. In quella mostra fu esposto anche il modello utilizzato da Canova per scolpire l’Ebe forlivese.

Dunque, l’incrocio di questi tre avvenimenti concomitanti riporta all’attenzione del pubblico la scultura neoclassica, la valorizzazione dell’Ebe forlivese e le teorie dello studioso cui fu riconosciuto il merito importante di aver fondato la storia dell’arte moderna, basata su un succedersi di fasi evolutive, quindi sulle trasformazioni degli stili. In questo modo Forlì si trova legata a Possagno e ai Musei Vaticani in un percorso di approfondimento interessante che vale la pena di proporre visti gli appuntamenti in programma. Vittorio Sgarbi ha più volte visitato la nostra città ed apprezzato il patrimonio; immancabile agli appuntamenti con le grandi mostre, conosce certamente l’opera di Canova che Forlì possiede dal 1887.

Il coinvolgimento dell’Ebe forlivese tra gli eventi della Gipsoteca di Possagno permetterebbe certamente la valorizzazione dell’opera anche alla luce del nuovo studio su Winckelmann, messo in atto appositamente per la mostra ai Musei Vaticani. Questa è corredata anche di un catalogo, dunque uno studio destinato a lasciare il segno per l’approfondimento e il riconoscimento a Winckelmann dell’importanza delle sue analisi e delle sue riflessioni sulla collezione dei musei. Un’altra opera di Canova risulterebbe valorizzata a Forlì: la stele funeraria a Domenico Manzoni ubicata nella chiesa della Trinità. Di minore attenzione, rappresenta l’altra opera del celebre scultore presente in città, che attende una maggiore attenzione degli studiosi. La mostra che tra pochi giorni aprirà ai Musei di San Domenico non toccherà gli anni che riguardano l’Ebe e la stele funeraria in quanto dedicata alla seconda metà dell’Ottocento italiano e fino alla prima guerra mondiale. Un motivo in più per pensare ad un progetto dedicato che includa anche le opere canoviane forlivesi tra gli eventi della Gipsoteca di Possagno e del Museo Antonio Canova.