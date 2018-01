Un saluto dal sagrato della Cattedrale di Forlì. L’elemento caratterizzante della suggestiva foto, edita nei primissimi anni del Novecento dallo Studio Nicolai, è il gruppo di persone, forlivesi di tutte le età ed estrazioni sociali, in posa davanti all’obiettivo del fotografo. Sullo sfondo, a destra, nell’adiacente piazza del Duomo mancano colonna e statua della Madonna del Fuoco: arriveranno solo nel 1928, a quasi vent’anni dalla rimozione dalla Piazza Maggiore, avvenuta nel 1909 per iniziativa di un gruppo di anarchici capeggiati da un tal Benito Mussolini, ancora lontano dallo “sviluppo” fascista. Rimanendo sul lato destro della foto, ma più in basso, spicca la cancellata artistica a protezione della proprietà Albicini, sparita alla fine degli anni Trenta “per dare ferro alla patria”. Il provvedimento fu preso per la necessità di far fronte alle sanzioni economiche deliberate nel 1935 dalla Società delle Nazioni (antesignana dell’Onu) contro l'Italia, in risposta all'attacco contro l’Etiopia. Ritornando alla foto, in alto a sinistra fa la sua figura la cupola del santuario seicentesco dedicato alla Madonna del Fuoco, sovrastatata dal campanile della stessa Cattedrale.

Particolare non da poco, la torre che appare nello scatto non è l’attuale. Minata dai tedeschi in ritirata unitamente alla torre civica, alla torretta degli Uffici Statali e al campanile di San Mercuriale, crollò nella notte fra l’8 e il 9 novembre 1944 con le quattro campane sulla cappella di San Valeriano e su parte del presbiterio, della sacrestia e della cappella mariana, senza fortunatamente danneggiare il monumentale affresco di Carlo Cignani “L’Assunzione della Vergine”, costato fior di quattrini e vent’anni di (scomodo) lavoro dell’artista. La ricostruzione del Duomo avvenne grazie all’impegno dell’allora vescovo di Forlì, monsignor Giuseppe Rolla e di monsignor Ettore Sozzi, rettore del santuario della Madonna del Fuoco dal 1940 fino alla morte avvenuta nel 2007. Il campanile fu riedificato solo nel 1970, grazie al risarcimento statale dei danni di guerra. Alla fine dei lavori si è materializzata una torre pressoché uguale alla precedente anche nell’altezza, confermata in 57 metri. Mancava la guglia: fu aggiunta in seconda battuta nel 1976, “allorchè la direzione del campo di aviazione – si legge in “Vëcia Furlé sèmpär bëla” – mutò le rotte degli aerei”. La prima suonata a distesa delle campane del Duomo ripristinate risale al 22 luglio 1976. Detto dei cambiamenti, resta da descrivere ciò che non è mutato nel periodo intercorrente fra le due foto comparate.

Si comincia proprio dalla facciata in laterizio: risalente al 1841 al pari della nuova Cattedrale di Santa Croce progettata e realizzata da Giulio Zambianchi, è caratterizzata da un pronao neoclassico poggiante su sei colonne di ordine corinzio. A questo punto si entra in Duomo, scrigno di tesori misconosciuti. Colpisce subito l’abside, decorata dal grandioso affresco “Invenzione della Croce” del forlivese Pompeo Randi, uno dei più valenti pittori italiani dell’Ottocento. Di grande interesse anche la cappella del Santissimo Sacramento, nella navata destra. Voluta da Caterina Sforza, fu progettata da Pace Bombace, lo stesso che poi disegnerà l’Oratorio di San Sebastiano, a due passi dal San Domenico. La cappella, e qui iniziano le sorprese, risale al 1490, mentre le decorazioni di cupola e presbiterio (notare la combinazione di numeri) furono decise nel 1940 dal vescovo Rolla e realizzate l’anno successivo, in pieno conflitto mondiale, da Cesare Secchi. A questo punto basta una rapida ricognizione di lapidi e simboli presenti in cattedrale, per scoprire il sorprendente legame della chiesa madre dei forlivesi con Pio IX, l’ultimo papa re. Giovanni Maria Mastai Ferretti da Senigallia, asceso al soglio di San Pietro nel 1846 a soli 54 anni, fu l’ultimo pontefice temporale della storia. I primi anni di grandi riforme (l'amnistia per i reati politici, libertà di stampa e pari dignità agli ebrei, emissione dello Statuto) accesero forti speranze di cambiamento.

Nel 1849, una repentina marcia indietro obbliga il papa re all’esilio a Gaeta, in coincidenza con la Repubblica Romana di Saffi, Armellini e Mazzini. L’intervento delle truppe francesi, inviate da Napoleone III, gli consente di ritornare a Roma e riprendere il potere. Dal 4 maggio al 5 settembre 1857, Pio IX compie uno storico viaggio nei suoi territori temporali, toccando anche Forlì dal 3 al 5 giugno. Il rifacimento ottocentesco del Duomo comportò costi talmente elevati da lasciare ben poco agli arredi interni. Pio IX, accolto all’ingresso in Duomo dalla Banda di Forlì, disse Messa utilizzando un altare precario dotato di una predella lignea. Tale supporto cedette di schianto proprio sotto il peso dell’augusto ospite, il quale non fece la benché minima piega, ma affermò divertito: “Vi regalo io l'altare nuovo, così se ripasso da Forlì, non rischio più la vita celebrando Messa”. Donato dallo Zar di Russia per il transetto della basilica romana di San Paolo Fuori Le Mura, in fase di ricostruzione dopo il disastroso incendio del 1823, fu dirottato a Forlì nel momento in cui si decise di installare in quel luogo due altari gemelli in malachite verde. Il dono fu recapitato nel 1860, quando la figura del papa re era già sbiadita, sostituita dal nuovo sovrano, Vittorio Emanuele II di Savoia.