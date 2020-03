"Come funzioni?", spegnere la mente ed accendere il cuore: agire, pensare e mettersi in azione

Come funzioni? Una domanda interessante, non credi? Ebbene sì oggi ti pongo questa domanda, perché dalla risposta che ti darai visualizzerai la percezione della tua realtà. Intendo dire che la tua realtà dipende dal come utilizzi i tuoi canali sensoriali (vista, udito e tatto) che porteranno la tua mente a ragionare sul “come” la pensa, basandosi sull’emozioni che emergono.

Sono stato chiaro? Intendo dire che ogni giorno ti crei la tua bolla, "termine fighissimo che mi porto con me da un recente corso sulle neuroscienze" la quale ti porta in giro durante la tua giornata come un ottimo Cicerone. La domanda è: "Quello che sto vivendo ora è quello che liberamente volevo vivere, o è un insieme di condizionamenti che mi hanno portato a vivere ciò?". Si proprio così: noi esseri umani in svariate occasioni viviamo per come siamo stati condizionati. E' come se vi dicessi "ti stai comportando per come la pensa qualcun altro rispetto a come la pensi tu".

Vi chiederete chi è costui che detiene questo potere? Ecco i fatidici condizionamenti: mass media, cultura, società, quello che pensano gli altri, tu e le storielle che ti racconti. A questo punto, in modalità "smart", ti vorrei suggerire alcuni antidoti, ti piacerebbe riceverli?. Lo so che acconsentirai a tutto ciò ma volevo comunque porgerti questa domanda. Pronti?

La prima cosa è fermarti, concederti qualche minuto di tempo e chiederti: Che cosa sto facendo? Come lo sto facendo? E per chi lo sto facendo? A seguito delle risposte che emergeranno in una totale lucidità mentale, utilizzando la tua impulsività proveniente dalla parte di cervello così detta rettiliana, prenditi alcuni minuti della tua giornata per stare solo-a con te stesso-a, dedicandoli incominciando a ragionare usando il tuo pensiero, rispetto a ciò che hai fatto fino adesso "sul come ti hanno insegnato a comportarti su quella precisa cosa o situazione".

Mi spiego meglio: è come se ti dicessi di agire, pensare, azionarti, per come ti senti tu ora di affrontare quella situazione spegnendo la mente, ma agendo con il cuore. Figo no? Si, proprio così: ci si orienta sulla verità di ciò che siamo veramente con noi stessi. Ricordati la mente mente, il corpo sente, il cuore sa. “Ora è il momento che conta, il tempo che mi ha portato qui è stato il mio viaggio, il risultato che giunge si chiama presente"