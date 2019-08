Vivi ogni giorno come se fosse Ferragosto, goditi il "qui ed ora"

Buongiorno cari viandanti e villeggianti, oggi è Ferragosto, ma cosa significa esattamente vivere questa giornata? O meglio vivere il capodanno estivo? Molte potrebbero essere le risposte o le opinioni in merito, ma desidero portare il vostro focus su il “vivere ogni giorno come se fosse Ferragosto”. Perché? Direi innanzitutto perché il festeggiare ogni giorno ciò che siamo e il cosa facciamo, ci porta ad essere più grati alla vita. In secondo luogo perché siamo esseri contaminati dall’entusiasmo, dalla voglia di goderci il “qui e ora” non tralasciando nulla.

Pensate un po’ se vivessimo ogni giorno dando attenzione 24 ore su 24 al “qui e ora”? Wouuuuu, vedo già la vostra espressione meravigliata al pensare al qui e ora, e non per ultimo la meravigliosa frase che diviene realtà “vivo, vivo, vivo” senza perdite di tempo, rimandate, o con la classica affermazione “lo farò”. Quanto tempo di qualità si vivrebbe maggiormente? Ma tutto ciò è possibile allenandosi ogni giorno nel festeggiare quotidianamente la nostra giornata, come se da un lato si vivesse con il calendario cinese. E’ una scelta e nessuno può scegliere al posto tuo quale è la cosa migliore. Signori e Signore, mi raccomando tenete, anzi teniamo, in mano il timone della nostra nave che ci conduce sulle acque della vita.

Festeggiate, festeggiate, festeggiare, ogni minuto, ogni secondo per qualsiasi cosa che donate, ricevete, vivete, perché si sprigionano energie tanto sottili da trasmettervi serenità, forza, caparbietà. In questo momento avete qualche secondo da dedicarmi? Sì? Vi propongo un piccolo viaggio da vivere insieme. Sedetevi comodamente, una volta trovata la vostra posizione chiudete gli occhi (non abbiate paura, siete qui insieme a me ed è esattamente il 15 agosto), incominciate a fare dei bei respiri, - inspira ed espira, così, così - . Ora chiudete gli occhi e andate nel qui e ora al vivere la giornata medesima, vedi ciò che vedi del tuo Ferragosto ideale ed entra in questo momento come se lo stessi vivendo ora. Nota tutto ciò che ti sta girando intorno; colori, sfumature, persone e nota come ti parli in questa meravigliosa giornata. Da dove ti partono quelle famose emozioni del qui e ora? Nello stomaco? Nel petto? O nelle gambe per caso? Quando le hai individuate espandile per tutto il corpo, ascoltale come in questo preciso momento ti stanno energizzando Sì, proprio così: vedo un sorriso sulle tue labbra, lascialo andare o meglio esprimilo per come sei. Molto bene, ed ora porta con te tutte queste emozioni, sensazioni che da oggi in poi ti accompagneranno nel tuo presente fino a giungere al tuo futuro tanto ambito, e quando te la senti apri nuovamente gli occhi e ritorna qui con me. Buon ferragosto.