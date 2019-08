2+2=5, quando per i nostri traguardi l’irrazionalità è basilare

Buongiorno cari lettori e lettrici, in questa puntato vi propongo un calcolo matematico: 2+2=5. Potrei dirvi che sul piano razionale logico che non ci sono dubbi e che, come dico sempre, "i calcoli scientifici non sono un opinione", ma c’è sempre un modo diverso di poter vedere le cose.

Che cosa intendo? Ogni giorno quanto vivi la tua immaginazione, creatività, irrazionalità? Si, ti sto spingendo, se non te ne sei ancora accorto, fuori dalle tue zone di confort provocandoti. Il signor Walt Disney - come vi dissi alcuni mesi fa proprio sul mio blog - affermò che "la differenza che esiste fra il desiderio e un sogno è l’azione stessa che ci porta a realizzare quello che sogniamo”. Non vi nascondo che per rendere magica la nostra giornata e di conseguenza i nostri traguardi l’irrazionalità è basilare.

Vi porgo una domanda: avete mai alzato la vostra mano durante una riunione di lavoro o un meeting formativo coinvolti dal “ho qualcosa da dire”, perché quello che sento arricchisce il contenuto di quello che sto vivendo ora? Se non l’avete ancora fatto fatelo, perché magicamente non solo arricchite voi stessi elevando la vostra autostima, ma potrete dare un insegnamento a coloro i quali avevano il timore di dare il proprio parere creando così, come si suol dire, l’effetto a catena. Vivrete attraverso tutto ciò una splendida riunione lavorativa o uno splendido meeting lavorativo e pensate un po’ che tutto questo è grazie a voi.

Creatività, vision, immaginazione, ricette sbalorditive che vi fanno trascorrere al meglio quello che siete attraverso la magia che c’è in voi. Voglio darvi ancor più certezze in merito a ciò che vi sto dicendo. Se vi chiedessi "perché sono stati creati i parchi giochi?". Quando pongo questa domanda nei miei corsi di formazione, le risposte che ricevo nell’immediato sono per i bambini, e io rispondo con un sorriso "mi dispiace deludervi, ma i parchi giochi sono stato generati per far sì che l’adulto ritrovi il bambino che giace dentro di se, per poi portarlo con se nella vita di tutti i giorni (è come una semplice nota sonora che portiamo con noi nel nostro smartphone) ricordandoci che attraverso il giocare con noi stessi realizziamo ciò che è magico". Nell’attesa della vostra magia vi auguro un inizio magico di agosto.