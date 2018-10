Col "parlare positivo" si sprigioneranno le vostre migliori energie

"Buongiorno, Buongiorno, Buongiorno... dai vostri coach “@CoachMonta e @ChiediaCarbo”... siete sintonizzati su Radioboraonda e sulle frequenze di "Pocket Coaching". Splendido buongiorno, vero?" Queste parole sono il benvenuto che il vostro CoachMonta insieme alla sua collega rivolgono al loro pubblico sulla radio web www.radioboraonda.it e sulla pagina fb PocketCoaching. Sintonizzatevi! Spoileriamo di brutto...come si suol dire!

A parte gli scherzi semplici parole che portano energia e buon umore. Quest’oggi voglio parlarvi di quanto è importante il parlarsi positivamente, vi cambierà la dimensione della giornata, vivendola con maggiore energia, empatia e non per ultimo sentirete ribollire nelle vene una sorprendente vitalità. L’utilità del parlarsi positivo lo si vide già da tempo nell’ambito dello sport, dove atleti nel mentre della competizione e prima dell’inizio del match, si caricano con parole pronunciate ad alta voce o attraverso un

dialogo interno, che li porta ad andare dentro a se stessi a prendere le proprie energie e potenzialità per eccellere nella competizione. Per tanto oggi il linguaggio positivo incomincia ad essere diffuso nella vita di tutti giorni portando risultati inaspettati, vi chiederete come?...ottima domanda per una giusta risposta!".

Fin dal mattino appena svegli, incominciate a riservarvi parole accoglienti e non giudicanti nei confronti del vostro essere e sentirete emozioni, sensazioni piacevoli che accompagneranno voi stessi nell’ambito dell’accoglienza di ciò che siete ora... A tal proposito incomincerete a sprigionare energie virtuose che vi porteranno a vivere magicamente la vostra migliore lucidità giornaliera. Mentre tutto scorre ricordatevi di stare nel "qui e ora", momento presente per vivere tutto ciò che avete consolidato con le vostre parole positive...la vita è un cammino di opportunità, occorre coglierle nella massima lucidità di noi stessi, al fine di dedicarci la qualità eccelsa di ciò che viviamo. Ricordatevi: la Mente mente, il corpo sente, il cuore sa.