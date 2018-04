Come posso fare breccia sul mio capo? Ecco le risposte-chiave per riuscirci

Ti immagino in questo momento seduto alla tua scrivania, davanti al tuo pc, con quel pensiero fisso: “Come posso fare breccia sul mio capo?”. Ecco, mentre quel pensiero ti attanaglia vien giù dalla fronte un rigolo di sudore. Nel mentre ti stai rispondendo a queste domande come se fossi in un quiz televisivo, incominci a cercare nel cassetto della scrivania il deodorante perché la situazione ti è ormai sfuggita di mano e dalla goccia siamo passati ad un bagno di sudore... se l’intuito non mi inganna è nel primo cassetto.

Immagino che hai la mente colma dalla pesantezza di questa situazione, ma se stai leggendo questo blog vuol dire che è venuto il momento del tuo turning point (la svolta). Lascia stare il cassetto ora non ci serve, incomincia a fare tre bei respiri e ripetiti: “Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto”. Traduzione: “Cosa posso fare di diverso per fare breccia sul mio capo?”.

Una volta risposto a questa domanda, infilati il tuo vestito da 007 e entra in azione. Incomincia a farti notare dal tuo capo compiendo tutte quelle azioni che finora non hai preso in considerazione, sollecitalo con la tua voce o meglio fagliela conoscere. Utilizza il tuo cellulare e “tempestalo di attenzioni” per ricordargli che tu sei lì per migliorare la qualità del lavoro e non per la paga. Beh mica è un optional però! Ora ovunque tu sia prenditi cinque minuti e ripetiti questa frase: “Io sono un coautore del successo di questa realtà lavorativa!”. Questa frase diventerà indispensabile al pari del tuo deodorante nel momento del bisogno!