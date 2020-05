"Come", un sinonimo di cura: un motore che ci fa ripartire e migliorare

Buongiorno cari lettori e lettrici, stamane andando in studio in auto mi ponevo questa domanda: “Come?”. Lo so’ può sembrare scontata questa domanda, ma non lo è. Come dico sempre dentro alle cose più scontate ci sono le maggiori ricchezze. Il “Come” è uno strumento che ci porta a risolvere i nostri dubbi, perplessità, ansie, probabili blocchi attraverso l’azione. Proprio così. Il come è il nostro “Google Maps” che ci indica “da dove partiamo per arrivare a dove vogliamo”.

Avete presente quando siete in preda al panico più totale perché vi siete fermati nel vostro pensiero del momento con la classica frase “Ora come faccio?" Ottimo, mi sembra già di vedervi o meglio di vedermi. In questo preciso momento vi direi bravi. Siete sulla strada giusta, per due motivi: il primo è che avete utilizzato già il “Come” inserendolo nella domanda e questo solleciterà la vostra azione; il secondo è che pensando al “Come” state uscendo dal panico spostandovi in una ipotetica per il momento soluzione.

Non vi nascondo che anche sul piano energetico il “Come” è un ottimo “motore a otto cilindri come lo definisco io” che ci fa ripartire con noi stessi. Vi propongo di fare questo esercizio insieme a me ora. Prendete carta e penna, scrivetevi sul foglio gli obiettivi della giornata (il cosa volete fare oggi) e ogni volta che elencate il singolo obiettivo accompagnatelo con la domanda “Come lo vado a vivere?”. Prendetevi qualche secondo per rispondere, immergetevi nel vostro momento, immaginando nel vedervi in azione a vivere l’obiettivo stesso; notate come lo state affrontando, il come vi sentite, quali emozioni sorgono e come lo andate a risolvere.

Una volta fatto ciò scrivete la risposta ottenuta dall’esercizio “il vostro risultato”. Questo risultato è quel “Come” che non vi porta alla pazzia del “cosa posso fare” e per tanto vi fa guadagnare del tempo che potete spendere nell’azione. Come vedete, e non è un caso che lo cito inizio frase il “Come”, e’ uno strumento utilissimo che ci porta fuori dai guai come un ottimo avvocato farebbe.

Ora, non sono qui per costringervi ad utilizzarlo, ma ve lo consiglio vivamente da utilizzare come esperienza per vivere da protagonisti, senza dubitare di ciò che siamo, perché come vedete la soluzione è già dentro di noi. Basta prenderci il nostro tempo di riflessione per prenderla in considerazione. Che cosa è questa parola del linguaggio abilmente vago “il Come”? E’ una parola “tramite” che entra in gioco in ogni forma di discorso e in ogni forma di vita. Significa entrare in contatto con la nostra interiorità per migliorarci, nella convinzione che “il Come” sia sinonimo di cura. Buona settimana a tutti e andiamo a scegliere il come renderla unica.