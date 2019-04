Comunichiamo col corpo, con lo sguardo e l'inflessione della voce: come controllare tutto questo

Come comunichiamo? Ogni giorno fin dal nostro risveglio utilizziamo ogni singolo componente del nostro corpo per comunicare e non vi nascondo che è una delle esperienze magiche dell’essere umano. Comunichiamo con l’uso della voce (tono, volume, timbro) corpo (fisiologia, postura, respirazione, micro gestualità visive). Figo eh? L’aspetto più curioso di quello che vi sto comunicando è che l’essere umano non è a conoscenza di tutto ciò, a meno che non lo conosca a seguito di percorsi di studi o per ambiti lavorativi. Sarei curioso di sapere in questo preciso momento dove è andato il vostro pensiero.

Magari state pensando a come avete salutato stamane i vostri figli, mariti o genitori prima di recarvi nel vostro luogo di lavoro o di studio, dicendovi “avrò utilizzato la comunicazione che desideravo?" "Ho comunicato il mio entusiasmo o le mie emozioni che volevo comunicare o ero talmente preso da quello che mi aspettava durante la giornata da rendermi conto che ho dato per scontato il come ho comunicato il buongiorno?". Pensate un po’: tutto ciò fa differenza di qualità nella vostra giornata, non è vero?

Ricordate: il dettaglio è l’ingrediente base del successo. Intendo dire che se vogliamo o meglio se desideriamo comunicare e quindi inviare un preciso messaggio all’altro (con un contenuto preciso) occorre che ci sia congruenza fra l'essere presenti con noi stessi, ovverosia non pensare a ciò che faremo fra qualche istante ma essere nel “qui e ora”; esprimere l’emozione che stiamo provando ora, attraverso la quale comunichiamo il messaggio; autenticità: essere totalmente noi stessi (autentici) per essere sinceri nella nostra comunicazione; conseguentemente vi ritroverete magicamente a comunicare con il tono di voce scelto, con la gestualità corporea voluta, con la respirazione che vi aggrada maggiormente e non solo; l’aspetto maggiormente interessante è che siete i protagonisti della vostra comunicazione.

Immagino che tutto ciò in questo preciso istante possa presentarsi come “linguaggio alieno”, non vi preoccupate è normale, a tal punto che come tutte le abitudini sono da alimentare. Parlo di abitudini perché occorre allenarsi giornalmente, mettendolo in pratica. Partirete con il pensare a come comunicare attraverso questi step sopra descritti prima di affrontare la comunicazione che vorrete, poi diverrà automatico. Quanto siamo belli noi esseri umani avendo tutte queste potenzialità, I love you.

Vi lascio con il mio messaggio comunicativo: “Vivete al massimo sfruttando tutte le potenzialità del nostro organo esecutivo...(il cervello)”.