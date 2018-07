Problemi di cuore? No, un'opportunità! Ecco le pillole di benessere dell'amore

Oggi parleremo di un argomento fighissimo: “I problemi di Cuore”. Bang, bang, bang: state ben attenti, se guardate grammaticalmente l’argomento trattato noterete che c’è una parola che stona: Ci siete arrivati? L’avete individuata? Prendetevi alcuni secondi e riflettete. Okay, ve la suggerisco io: la parola in questione è “problemi”. Si, lo so! Vi starete chiedendo perché il coach Monta solleva questa riflessione. Vi rispondo all’istante. La parola “problema” significa “opportunità”. Quindi ove si può creare il problema o i problemi significa che si possono creare l’opportunità o le opportunità. Provate a dire: “Tesoro abbiamo un’opportunità di cuore!” invece che “tesoro abbiamo un problema di cuore!”. Sentite come è già differente l’introduzione semantica della frase?

Vi porta ad affrontare il contesto con un atteggiamento di problem solving piuttosto che con un comportamento indisponente. Il focus dell’attenzione si sposta su qualcosa di illuminante e positivo per far capire all’altro che è importante. Si usano parole e gesti positivi e si vive una qualità di tempo elevata anche con argomenti non sempre idilliaci. Vivendo il problema come opportunità è la dichiarazione d’amore più potente che possiamo riservare all’altro e non da meno, mentre stiamo vivendo questa opportunità c’è uno scambio di attenzioni come non si è mai vissuto fino ad ora, perché proprio nel momento della difficoltà si vive l’amore senza confini.

Ora che vi sto invitando a prendere in considerazione un nuovo punto di vista, vi invito dopo aver messo in pratica (se volete) queste pillole di benessere, a descrivermi il finale della vostra opportunità e vi chiedo di amarvi come se non ci fosse un domani, perché solo dove c’è amore c’è vita.