Coronavirus e l'equazione "no*no=opportunità": fare ora per vivere meglio domani

Buongiorno cari lettori e lettrici, oggi voglio condividere l’opportunità di stare a casa con voi. Vi ricordate quando vi rammentavate il desiderio di stare a casa per godervi un santo momento di riposo, magari dopo giornate di lavoro intense? Ebbene questo momento è arrivato, direi con modalità non opportune ma è giunto! Ora cosa facciamo? Beh, direi qualsiasi cosa corredata da azioni di benessere per noi e per coloro che condividono il nostro stesso territorio...sempre che lo scegliate? Dico bene? Come si potrebbe fare a godersi delle ottime opportunità del momento?

Direi proprio di smettere di dire "no, non lo faccio...non lo dico...non è il momento...". vi chiederete il perchè? Ebbene, quando non e' il momento vuol dire che e' arrivato il momento, senza aspettare, senza tergiversare, senza appesantirvi da quella strana abitudine denominata "rimandite". Siate onesti con voi stessi. Vi ricordate quel fatidico momento quando faceste quella cosa e poi magicamente il risultato fu cosi strabigliante? "cavolo. se non l'avessi fatto non mi sentirei cosi bene".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Perfetto, intendo proprio questo risultato che avete raggiunto nel non fermarvi. Noi siamo il risultato delle nostre azioni. E ricordate, non date adito al vostro giudizio interno sempre pronto a criticare cio' che siete. Saranno i fatti a parlare al vostro posto, cioe' quello che avrete realizzato. Pensate un po' ogni volta che il mio giudice interno interviene, io con il "gas nel corpo" spingo il pedale e faccio esattamente l'incontrario. E credetemi che ogni volta e' come si suol dire una nuova volta di maestosita' meravigliosa nello scoprire Paolo. Allenatevi a scoprire quanta e' divertente l'equazione no*no=opportunita'. Vedrete che cosi facendo sarete super pronti per la ripartenza post quarantena. "Oggi possiamo fare ciò per vivere al meglio il domani".