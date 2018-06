Il momento giusto per agire è il "qui ed ora"

Se stai pensando che sia troppo tardi, è il momento giusto per agire. Si.. in questo momento che stai leggendo questo articolo, lo stai leggendo non per pura casualità ma perché si rivolge a te caro lettore o cara lettrice. Lo so che una delle caratteristiche principali dell’essere umano è il pensare o il riflettere e questo ti porta al non fare, al non agire e quindi a non scegliere ciò che vuoi veramente realizzare. Ma se ti dicessi che sei ancora in tempo? Cosa mi risponderesti?

Non mi guardare perplesso perché esiste quell’attimo che viene denominato “ qui e ora” ed è proprio qui che ti invito ad azionarti, a reagire, a fare tutto ciò che sei in grado di fare per rimetterti in partita e per essere ancora più presente e più scattante sul ring. Mettiti i guantoni che avevi appeso al chiodo, si quelli color cuoio consumati dal sudore e dall’impegno, è venuto il momento di rialzarsi e correre a conquistare o riconquistare la persona amata o correre verso quell’appuntamento di lavoro per cambiarne la sorte oppure volare a fare le tue scuse all’altro.

Se ti senti pronto per realizzare il cambiamento tanto atteso segui questi piccoli passi prima di procedere:

1) Energizzati con la tua colonna sonora preferita o con il tuo mantra che ti ripeti dentro di te ogni qual volta affronti un obiettivo.

2) Incomincia a fare piccoli saltelli per attivare il tuo corpo in modo che la mente comunichi al meglio con il tuo fisico.

3) Infine porta la tua attenzione dentro di te facendo dei bei respiri, ascoltando le tue emozioni e centrandoti su te stesso,

visualizzando solo ciò che dovrai fare ora.

Pertanto adesso sei pronto per entrare in azione, per ribaltate le sorti della situazione. Incomincia ad intravedere l’opportunità che la vita ti sta facendo vedere dal momento che solo tu puoi vivere senza rimpianti ma con la soddisfazione di non mollare mai perché sai di essere la differenza rispetto a ciò che vivi. Noi possiamo scegliere ogni giorno di essere il risultato della giornata vivendo con il cuore e l’anima come nostri alleati.