"L'essere se stessi": un modo per vivere la vita a colori ed essere protagonisti

Il puntare il dito. Siamo molto bravi a scaricare la responsabilità all'altro in ogni cosa che facciamo. Non vi nascondo che fin da piccoli nel nostro territorio di casa ci allenavamo proprio in qualsiasi situazione ad affermare "Mamma la colpa non è la mia, io non ho fatto nulla" oppure "Papà è stato lui!". E non vi nascondo che il nostro corpo la verita l'ammetteva (il linguaggio del corpo non mente mai). Vi chiederete come mai l'essere umano è bravissimo a non prendersi responsabilità? Vi rispondo con queste affermazioni: a malincuore, l'essere umano deve essere impeccabile, non deve deludere l'altro, deve essere figo, deve avere successo e non meno deve essere alla moda.

Questi sono i parametri attraverso cui l'essere umano non vuole prendersi responsabilità. Vi posso garantire che questo è l'andamento per non evolvere, non crescere e non raggiungere il proprio successo. Noi siamo educati in una modalità che viene imposta dalla societa. Ma esiste un altro stile educativo fighissimo che si chiama "essere se stessi". Avete presente quella sensazione che quando scegliete di essere se stessi state bene, siete sereni e sentite quell'energia che vi porta a prendere la responsabilità di quello che fate?

Ed è proprio attraverso questi che impariamo ad essere obiettivi con noi stessi a tal punto che viviamo le nostre esperienze appieno, ovvero ogni volta che viviamo qualche cosa notiamo in tutto ciò le cose da migliorare e le cose di cui beneficiamo perche le abbiamo fatte bene. Lo so che vi sto portando un tema opinionabile, ma da buon opinionista ho voglia di darvi una sferzata di energia: la vita è a colori, intensa solo quando noi scegliamo di essere i protagonisti di noi stessi. Pertanto viviamo sul palcoscenico come l'attore protagonista del film intitolato Vi racconto la mia vita". Vi lascio questa frase a me molto amata: "La vita è come l'isola che non c'è, ma tu la puoi notare quando scegli di viverla".