Il vincente che c’è in te: le linee guida della classe di ferro in sette utili consigli

Oggi parto con una linea guida della classe di ferro. Voglio essere franco e autentico. Come quando sono in sessione. Vi pongo questa domanda; da oggi volete incominciare a vivere da vincenti o da gregari? (come dice il buon Freud). Immagino che la risposta possa assumere molteplici opinioni, ma da buon coach vi invito finalmente a prendervi per mano e a vivere la vita nella vostra unicità. Come? In un questo preciso momento munitevi di penna e carta, vi scrivo qui alcuni passi della mia strategia vincente per essere il numero 1 di voi stessi.

Incominciate fin d’adesso ad usare con voi stessi, parole energetiche e positive, esempio faccio schifo (no buono), ma occorre che migliori me stesso in questa situazione. Evita la "rimandite": ora non si scherza più, non si rimanda più nulla di ciò che si decide è giunto il momento di fare ciò che ti senti di fare senza ne delegarlo ne rimandarlo. Ogni volta che non fai ciò che ti sei posto di fare, manchi di rispetto a te stesso/a. Organizzati la tua giornata con gli obiettivi giornalieri. Ogni giorno metti nero su bianco la tua linea guida di obiettivi giornalieri, attraverso un agenda o in agenda multimediale oppure con semplici post it attaccati al frigorifero. Ogni giorno inserisci un abitudine diversa di qualsiasi tipo, esempio "cambia strada per tornare dal lavoro"; "aggiungi uno zucchero diverso nel caffè o fai qualcosa di diverso rispetto al giorno prima". Lo sapevi che per quanto è importante essere energetici al mattino è importante risposare di notte. Si proprio così, il corpo e la mente per essere performanti occorre che di notte si distendano nel totale rilassamento. Educati, più o meno, a giungere nel tuo comodo materasso verso le dieci di sera, per approdare alle ore più proficue di sonno cioè dalle 22 alle 3 del mattino. Con questo intendo dire di sfruttare questa fascia oraria per dedicarti alle tue otto ore di sonno. Allenati a rilassare la mente e il corpo attraverso attività fisica di qualsiasi tipo, meditazioni rilassanti, passeggiate all’aria aperta ed attività ricreative. Infine uno degli aspetti più interessanti è la benzina che introduciamo nel nostro corpo, il cosiddetto nutrirsi bene, perché alimentarsi significa nutrirsi e voglio spiegarmi. Finché si pensa di mangiare si utilizza il cibo come sfogo, gratificazione o in altri casi forma di necessità, mentre se gli si dà il valore del nutrimento, lo si comincerà a vivere come un ottimo alleato che ci permetterà di essere performante. Mi permetto di scrivervi alcuni passaggi veloci che potete prendere in considerazione: favorire cereali, riso, frutta secca, legumi, frutta e altre proteine vegetali, corredati da carboidrati integrali e depotenziando proteine animali, carboidrati semplici, escludendo bibite e dolci composti.

Lo so che c’è qualcuno che mi farà la “posta” sotto casa per queste affermazioni; pertanto per essere clemente per i più esigenti vi dico che per coloro che sono carnivori spostino il focus sul pesce, per chi è un Mc Donald’s dipendente possa usufruire di ristorazioni vegane e bio e per coloro che sono gelati dipendenti si spostino verso le frutterie. Attendo una vostra pratica, pratica, pratica della strategia visto che se state leggendo queste parole le avete considerate interessanti. Potete scrivermi qui nel blog oppure potete contattarmi sulla mia pagina lavorativa Facebook: @coachmonta.

Nota bene: nel fare tutto ciò divertiti ad essere la persona che hai sempre desiderato diventare....