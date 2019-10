Il pericolo, da problema ad opportunità: quando si diventa padroni delle proprie azioni

Il pericolo...problema...o l’opportunità. Oggi condivido con voi queste semplici parole e allo stesso tempo potenti a tal punto da condizionare il nostro buon tempo “@happytime”. Nel linguaggio corrente paradossalmente sono più diffuse le parole depotenzianti “problema-pericolo” rispetto a ciò che è vitale per il nostro essere “opportunità”. Oggi giorno a malincuore continuiamo ad essere educati sul “ciò che non va rispetto a ciò che va”, e non vi nascondo che dove scegliamo di concentrare l’attenzione di conseguenza viviamo il nostro essere. E’ come si suol dire una profezia auto-realizzativa, per come penso creo e di conseguenza mi aziono a compiere ciò che ho creato attraverso il mio pensiero. A tal punto vorrei che portaste l’attenzione su ciò che potrebbe essere utile utilizzando le parole citate nel titolo.

Il definire una situazione come problema o pericolo, e’ utile? Ti porta ad azionarti per fare una qualsiasi cosa? Ovviamente ti paralizza e ti porta a subire la situazione che stai vivendo. Quanto sono potenti le parole, vero? Ora vi chiedo di chiudere qualche secondo gli occhi e di fare un bel respiro e di pronunciare a voce alta la parola “opportunità". Sì sì, cambia vero? Mi sembra di vedervi. Sul vostro viso vedo a comparire quelle piccole fossette attorno alle labbra “tipo sorriso” ed è normalissimo. Perché? Ora vi rispondo subito. Questa semplice parola è talmente potente da farvi vedere o meglio da generare un'aspettativa mentale di azione concernente un ipotetica soluzione che state creando in questo momento nella vostra mente. Figo eh?

Ma continuate pure a godervi mentalmente e non solo questa meravigliosa carezza di “opportunità”. Ascoltatela, assorbitela attraverso tutto il vostro essere; dopodiche concludete l’esercizio con un bel respiro, aprite gli occhi con parsimonia e su un bloc notes scrivete la soluzione che vi è stata suggerita con un flash dalla vostra mente: il cosiddetto "problem-solving". E poi da bravi che siete correte verso l’azione che vi porterà protagonisti del vostro risultato.

Cosa abbiamo imparato oggi? Chi vuole rispondere? Non siate timidi. Voglio vedere le mani alzate. Va beh, vorrà dire che aprirò le file rispondendo per primo. Oggi abbiamo imparato ad avere il coraggio di utilizzare una super parola “opportunità”, potente nel darci qualità. In particolare magicamente ci siamo concentrati su un qualcosa che è tanto funzionale. Ora siete padroni della vostra azione...@happytime.

Nella foto pericolo e opportunità in cinese