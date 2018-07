Queste vacanze fatele senza smartphone, ecco cosa scoprirete

Lasciate a casa il telefono per sentirvi maggiormente tecnologici! Ebbene sì, è venuto il momento di liberarsi dallo smartphone per affrontare al meglio il cosiddetto "tempo delle mele", le vacanze estive. Tranquilli non sto avviando una campagna pubblicitaria contro Apple o Samsung... fra l’altro uno dei miei più grandi professori dello sviluppo del potenziale dell’essere umano a tutt’ora, è proprio lui, Steve Jobs!

Vi porto a... c’era una volta un lui che avendo come strumento tecnologico il piccione viaggiatore inviava a colei (la

fortunatissima del momento) una lettera ove dichiarava tutto ciò che balenava nel suo cuore. Ed è proprio questo che vi invito a fare, relazionatevi! Prendendovi per mano, avviatevi a dare inizio a una qualsivoglia relazione di svariato tipo, ( pocanzi ho citato la relazione maggiormente esclusiva. l’amore ). Ma con questo esempio citato non per caso, vi annuncio che siamo esseri umani e pertanto la maggior azione che innalza la serotonina è il relazionarsi di qualsiasi tipo.

Quindi ogni giorno della vostra "super holiday", dopo esservi impomatati e profumati, uscite dalla vostra zona di comfort, lasciate a casa il cellulare e andate verso terreni nuovi a farvi conoscere o meglio a far conoscere tutte le essenzialità di voi stessi, così arricchite l’altro e allo stesso tempo arricchite voi stessi.

La relazione senza distrazioni tecnologiche vi porterà:

A) Siete vivi e ne siete consapevoli, perché state comunicando con l’altro essere umano della stessa specie.

B) Spendete tempo di qualità, donandolo all’altro e avendo come unico risultato un arricchimento.

C) Vivrete momenti magici, perché dove c’è la condivisione "One to One" le location sono strafighe, partendo ad esempio dal tramonto spettacolare, arrivando ad una panchina meditativa dove il suono della vostra voce sibila

lungo le traversie della panchina stessa.

D) Relazionarvi allunga la vita, perché è fonte di nutrimento e si usa la memoria a breve e a lungo termine, questo combatte l’invecchiamento come il Nesquik al cioccolato. In fine si attribuisce importanza alla cosa più bella di questo mondo “l’essere umano”.

Che dirvi “ Ottima estate Campioni