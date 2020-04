Scegli di essere una persona migliore e prova ora ad aprire maggiormente gli orizzonti

Scegli di essere una persona migliore.

Buongiorno cari lettori e lettrici, oggi vi inoltro questo tema e non vi nego che nulla è per caso, siamo giunti a pochi giorni dalla riapertura sebbene moderata della "fase 2", fase di cui si parlava da tempo. Il nostro presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, nel suo intervento è stato molto chiaro e tra le righe ha sottolineato più volte la fiducia che porge nei confronti degli Italiani, un popolo che non si è mai arreso e con testa alta ha portato la propria nazione ad essere uno delle potenze mondiali.

Ed è a tal proposito che la mia call to action “Scegli di essere una persona migliore” si cimenta. Ora più che mai il protagonista sei tu ed è venuto il momento di essere ancora più protagonista di questa situazione di pandemia. Il protagonista solitamente nella cinematografia o nella letteratura è colui il quale viene maggiormente amato o criticato a seguito del suo ruolo principale nella vicenda. Oggi vi porto in un protagonismo diverso rappresentato dal "donare ciò che sono per arricchire l'altro senza pretendere nulla in cambio se non il suo benessere".

Lo so già, probabilmente starai pensando al ruolo del benefattore ma non è quello che intendo io; pertanto prova ora ad aprire maggiormente gli orizzonti della tua mente e immergiti a pensare che il maggiore senso della tua esistenza lo puoi trarre quando quello che sei scatena una tale energia che cambia i colori della tua giornata, donandolo pensa un po’ proprio a l'altro. Figo è?

Come ti senti in questo momento? Quale sensazione provi? Sei d'accordo con me che al sol pensiero di tutto ciò ti senti la persona più felice di questo mondo?. Ottimo, wouuuu. Non ti nego che facendo parte del Bni Capitolo "Sforza di Forlì" viviamo questo argomento definendolo con il termine Givers Gain "Io do affinché tu dia" senza pretendere nulla in cambio (se fossi interessato a vivere questa esperienza contattami.sarà un onore invitarti ad un nostro meeting). Torniamo a noi, scusate se mi sono dilungato in altre argomentazioni ma valide a tal argomento. Come posso essere una persona migliore? Vi descrivo un breve vademecum da seguire tutti i giorni qualora vi potesse piacere.

1) Renditi visibile - Ogni giorno avvengono un sacco di interazioni fra gli essere umani, caratterizzate da relazioni e tu se vuoi puoi essere coinvolto in ciò che vivi rendendoti visibile agli altri. La domanda che ti invito a porti è come posso farmi conoscere dall'altro? La risposta ti sarà data solo vivendo in pratica la domanda.

2) Opportunità - Oggi hai l’opportunità di essere una persona migliore cambiando un qualcosa di te che pensi da anni di cambiare. Ebbene oggi è il tuo momento, non pensare, ascolta il tuo io e agisci per essere quello che desideri. Ora piu che mai.

3) Formazione - Impara a dare di più a gli altri studiando, migliorando te stesso, investendo tempo e denaro in ciò che ti piace, ti appassiona, ti esalta, che possa essere da un corso di fotografia ad un corso di evoluzione personale. Come dico sempre “Oggi la tua mente cosa desidera mangiare”?

4) Alleanza - Eccoci ad un tema fondamentale. “L'alleato è colui al quale gli hai fatto un qualcosa senza che to lo chiedesse”. Si! Sei una bella persona, sei una persona migliore, la tua causa è più grande di quello che pensi e di conseguenza non c’è motivo migliore per agire.

5) Gratitudine - Ora più che mai sii grato di ciò che sei, che sei stato e che sarai, perché per esserti comportato attraverso questo vademecum, significa che sei un tipo o una tipa tosta e donati quella parola meravigliosa a te e all'universo che non ti nascondo che ti ha reso così come sei, grazie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima di salutarti caro lettore e lettrice, sono io a ringraziarti per essere qui con me a leggermi e a scegliere di essere una persona migliore, donandoti la possibilità di scrivere ed essere partecipe ad un nuovo cambiamento che è alle porte. Come ben sai io rimango a disposizione per qualsiasi tua curiosità in questo blog. Ti accompagno verso il 4 maggio con tutta la mia energia e la mia alleanza. Buona rinascita.