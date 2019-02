Se scegliamo di essere generatori di amore, ci miglioriamo. Buon San Valentino

So scrivendo dal treno “Freccia bianca” partito da Milano con destinazione Forlì (la nostra fighissima Town). Sono circa le 20 della sera e volevo condividere con voi le emozioni che in questo preciso istante stanno cavalcando le onde del mio cuore. ps: chiaramente spero di non disturbarvi con il mio sentimentalismo.

Mi affaccio dal mio compartimento verso il corridoio e intravvedo nella fila successiva alla mia una coppia madre e figlio. Fino a qui normale, direte voi. La mia attenzione selettiva da detective-coach si focalizza sul figlio cinquantenne nei confronti della madre ultraottantenne, che le dona quell’amorevole attenzione non consuetudinaria. Non sto origliando! Bensì mi lascio ammaliare dall’amore. Ed è bellissimo che esista tutto ciò: non siamo mai troppo preparati a far fronte al passare degli anni, ma guardando questa speciale relazione direi che esistono le eccezioni.

Quello che vi posso dire è che donare amore genera amore e soprattutto la nostra presenza può donare un minuto di vita in più. Oggi possiamo scegliere di essere dei generatori d’amore e magicamente miglioriamo il nostro rapporto corpo-mente e questo ci porta a stare bene, evidenziando tutto ciò attraverso un sorriso smagliante, una postura viva, rigogliosa e piena di energia. Non vi nascondo che sceso dal treno rientrerò a casa con un energia in più. Reputo di essere molto fortunato a vivere l’essenzialità dell’amore, non a caso tutto è magia, non è vero?

Buona settimana all’insegna dell’amore e buon San Valentino.

Paolo Montanari