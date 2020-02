"Siamo unici nel nostro essere": alla scoperta della leggerezza

La leggerezza si mormora che sia il peso dell’anima. Quanto pesa la vostra anima? Pensateci: non è un caso che ve lo stia chiedendo ora. E rispondetemi sinceramente, sussurrandolo nel vostro io. Proprio così, noi esseri umani scegliamo come vivere la leggerezza, nel momento in cui non pensiamo; ovvero decidiamo di ascoltarci senza usare il pensiero con la mente, ma viviamo assopiti dal momento. Vi parlo così perché sono stato "un ottimo Maestro del pensare" e di conseguenza conosco molto bene l’argomento. Ora la cosa più importante è dirigersi verso il momento "qui e ora" per godere della leggerezza, perché da ciò vivrete il meglio di voi stessi nel momento in cui decidete di accendere i sensi.

Avete presente quando siete dinnanzi ad un panorama mozzafiato e vi lasciate trasportare da tutte quelle emozioni che vi arricchiscono dentro e fuori di voi? Eccovi lì: nel momento light “leggerezza”. In poche parole si accendono tutti e dico tutti i canali sensoriali, lasciando che il nostro cervello moderno “razionalità” si prenda una pausa. La leggerezza si concentra anche in quello che volete “voi” che sia leggerezza, e qui entrerà in gioco il significato che date alle cose, situazioni, persone, di modo che andate in contro alla vostra scelta.

Il significato che vivete andrà a esplicitarsi con l’azione che farete. Scegliamo noi, ciò che è leggero o meno, e qui entrerà in campo il vostro braccio destro", l’attenzione" dell’essere umano. Dove concentrate la vostra attenzione? O meglio, quello che per me è leggerezza per l’altro potrebbe avere un significato totalmente diverso. "Siamo unici nel nostro essere": non venite mai a meno a questo slogan. Ora vi invito a lasciarvi trasportare dalla vostra leggerezza e per tanto termino il mio articolo qui. Senza un lieto fine o un work-out che solitamente vi lascio, perché sarete voi a terminare tutto ciò, scegliendo la vostra leggerezza per terminare questa argomentazione. Buon divertimento.