The Mental Body Energy: la formula per un risultato di successo

Buongiorno cari lettori e lettrici, oggi condivido con voi uno dei miei percorsi lavorativi con cui interagisco sui miei clienti “The Mental Body Energy”. Ha l’obiettivo di raggiungere uno stato di “benessere generale” di tutti i componenti della famiglia e non solo, che è un presupposto fondamentale e strategico della vita quotidiana.

L’essere umano è l’artefice del proprio essere (“io sono ok se tu sei ok”) e alla base di ciò sussistono le sue performance, ovvero: stato d’animo vincente + pensiero positivo + convinzioni efficienti + azioni performanti = risultato di successo. Questa formula sopra citata è teorica quanto pratica e per svilupparla è indispensabile che l’essere umano sia in linea psico-dinamica con il corpo e con la mente, per poter dare il meglio di se. Dedicare e dedicarsi momenti di crescita attraverso sessioni di lavoro individuale o collettivo con il mio supporto, attraverso la mia identità di Counselor/Coach, sono momenti finalizzati a risolvere eventuali momenti down oppure scoprire il proprio potenziale inespresso.

L’empatia e l’energia favoriscono la scoperta delle nostre potenzialità prendendo coscienza delle problematiche che ci condizionano trasformandole in opportunità. Cosa puoi fare oggi per rendere indimenticabile il tuo domani? Come mai ti senti bloccato/a suoi tuoi pensieri? Perché non ci diamo una priorità di valori nella vita? L’obiettivo è migliorare il rapporto con te stesso e gli altri (colleghi di lavoro, amicizie, relazioni famigliari, relazioni sentimentali) affrontando e cambiando i condizionamenti delle tematiche di vita, al fine di trasformarle e renderle efficaci, migliorare il rapporto con se stessi e quindi con l’esterno, prendere consapevolezza della propria autostima ed infine lavorare meglio e vivere meglio, con maggiore appagamento e serenità.

Vi lascio alla vostra migliore estate prendendo consapevolezza di ciò che siete e vi aspetto a migliorarvi giorno per giorno attraverso la mia alleanza. Buona estate!!!!A presto...@Coachmonta