Vedere ciò che fino ad ora non si era visto: il pensare umano, l'allenamento della mente

Pensare è umano? L’essere umano è pensante. Ovvero il suo miglior alleato è "il cosa pensa in questo preciso momento". V piace come affermazione? Non vi nascondo che tutto ciò è qualcosa di reale. La mente pensa in ogni ambito, (dal cosa voglio fare oggi nel mio lavoro, fino a spaziare a quando per esempio organizzo un’uscita con amici). Vero? Vi ritrovate?. Ma c’è un qualcosa che non pensiamo di attuare nel mentre pensiamo. Scusatemi per la ripetizione della terminologia, ma non è un caso: quello che intendo dire è "che c’è sempre un modo diverso di pensare, che ci porta come risultato ad un sentire che se volessimo porterebbe benessere".

Come? Prima di parlare o di rispondere a noi stessi, a i nostri interlocutori, prendiamo in considerazione tutti e dico tutti gli spunti, che in quel momento sorgono dentro di noi: "riflessioni, idee, concetti e il sentire emozioni diverse" attraverso le quali penseremo diversamente e agiremo in altro modo, vivendo un diverso risultato. Il campo di prova è proprio la tua giornata o meglio la nostra giornata. Incomincia fin da ora se volessi pensare diversamente in una qualsiasi relazione che ti capita, magari proprio ora.

E al contrario di ciò che diresti, prova a prendere in considerazione qualcosa di diverso come pocanzi annunciavo. E’ un allenamento pro-attivo che allena diversamente la tua mente a vedere ciò che fino ad ora non vedeva. Pensate un po’ a questo piccolo aneddoto; il signor Edison dopo aver cambiato per ben 1000 volte il suo ideale di lampadina, arrivò a generare una vera e propria “lampadina incandescenza” e tutto questo grazie al suo intercambiabile modo di pensare. Tutto è molto labile dentro di noi, dipende come lo consolidi per vivere il meglio di ciò che sei. Vi lascio con questa espressione logica cognitiva: "Pensate a ciò che vi farebbe vivere al massimo".